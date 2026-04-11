Un incidente stradale ha scosso la comunità di Steccato di Cutro in provincia di Crotone (Calabria) sulla Strada Statale 106, nella mattinata del 10 aprile intorno alle 11:30. Un 64enne di Botricello ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. A seguito dell'impatto tra i mezzi la Statale 106 è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe i sensi di marcia al fine di prestare i soccorsi e liberare la carreggiata dai mezzi incidentati.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30, quando due veicoli si sono scontrati lungo il tratto della Statale 106, nei pressi del ponte sul fiume Tacina, a Steccato di Cutro.

Il violento impatto ha causato la morte sul colpo di Umberto Scumaci, 64 anni, residente a Botricello, e il ferimento di altre quattro persone. Una di esse è stata elitrasportata d'urgenza a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, con il supporto di una squadra di Crotone, e il personale sanitario del 118, che ha gestito le operazioni di soccorso. La Polizia Stradale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

La Statale 106: un tragico e lungo elenco di incidenti

La Strada Statale 106 continua a essere un punto critico per la sicurezza stradale. Non è la prima volta che questa arteria, che attraversa diverse zone della Calabria, diventa teatro di tragedie.

Ogni anno si registrano numerosi incidenti mortali, un dato che non può più essere ignorato. Le associazioni locali, come Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, chiedono con forza interventi urgenti per migliorare le infrastrutture e aumentare la sicurezza. "La nostra Organizzazione esprime sentimenti di sincero e profondo cordoglio alla Famiglia Scumaci, per l’incolmabile perdita del caro Umberto, e si stringe, con rispetto e partecipazione, al dolore dei parenti, degli amici e di tutti coloro che le hanno voluto bene, oggi colpiti da una tragedia che non può e non deve lasciare indifferenti".