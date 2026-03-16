La tiktoker Rita De Crescenzo ha annunciato che domani si recherà alla “casa del bosco” a Palmoli per incontrare la famiglia al centro della nota vicenda della “famiglia nel bosco”. L’annuncio è stato diffuso tramite un post sui social, realizzato in collaborazione con l’influencer abruzzese Piergiovanni Gallerati. “Voglio andare dalla famiglia per vedere se possiamo essere utili grazie ai nostri follower, per dare un aiuto. Vogliamo dire che ci siamo, e ci siamo con il cuore per sostenere i bambini e i genitori”, ha dichiarato la De Crescenzo.

L’impegno sui social

Rita De Crescenzo, già nota per il suo coinvolgimento nel “caso Roccaraso” avvenuto due anni fa, ha reso pubblico il suo intento di solidarietà attraverso un messaggio social condiviso con Piergiovanni Gallerati. L’obiettivo dichiarato è quello di portare sostegno alla coppia e ai loro figli, sfruttando la visibilità offerta dai propri follower per aiutare la famiglia.

Il contesto della “famiglia nel bosco”

La vicenda riguarda Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori di tre figli minori, che da tempo risiedono in un casolare isolato nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti. La loro abitazione, priva di allacci alle reti idriche ed elettriche, era autosufficiente grazie all’uso di pannelli solari e a un pozzo.

Il loro stile di vita si caratterizzava per un’istruzione parentale non convenzionale.

Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei bambini, che sono stati trasferiti in una struttura protetta. Tale provvedimento, emesso il 20 novembre, è stato motivato da condizioni igienico-sanitarie ritenute non adeguate e dall’assenza di garanzie per l’istruzione e la tutela sanitaria dei minori.