Durante una puntata della trasmissione Mattino Cinque, l’agente immobiliare Massimo Pepiciello ha mostrato in diretta televisiva un mini appartamento dato in affitto a 750 euro al mese. La particolarità dell’alloggio riguarda soprattutto le sue dimensioni: l’abitazione misura infatti appena otto metri quadrati.

L’immobile si trova al primo piano di un complesso residenziale a Moncalieri, comune situato a circa quindici minuti dal centro di Torino, ed è stato affittato da uno studente. Nonostante lo spazio estremamente ridotto, l’appartamento è stato organizzato per includere tutti gli elementi essenziali della vita quotidiana.

La mini casa

All’interno della stanza principale è presente un divano letto con un’ampio armadio collocato nella parte superiore

Durante la notte, ha spiegato Pepiciello nel corso del servizio, il sistema si trasforma rapidamente in un letto matrimoniale. «Con un semplice “tac”, come direbbe qualcuno, il divano diventa un vero letto», ha commentato l’agente immobiliare mentre illustrava le caratteristiche dell’abitazione.

Lo spazio include anche un piccolo tavolo utilizzabile sia per studiare sia per consumare i pasti. Accanto è stata ricavata una cucina compatta, nascosta all’interno di un armadio. Nonostante le dimensioni ridotte, l’angolo cottura è dotato di tutti gli elementi essenziali: dal lavello al piano cottura a induzione, progettati per adattarsi al minimo spazio disponibile.

"In un ambiente molto piccolo e piuttosto contenuto ha spiegato Pepiciello troviamo comunque tutto ciò che serve per vivere la casa in modo funzionale". L’organizzazione degli arredi punta infatti a sfruttare ogni centimetro disponibile, cercando di rendere l’alloggio il più pratico possibile.

Il mini appartamento dispone anche di un bagno, anch’esso di dimensioni molto ridotte ma completo di servizi

Nel locale sono presenti una doccia, un wc, un lavabo e perfino una lavatrice, inserita per garantire allo studente una maggiore autonomia nella gestione della vita quotidiana.Le immagini mostrate durante la trasmissione hanno suscitato curiosità e dibattito, riaccendendo l’attenzione sul tema dei prezzi degli affitti e delle soluzioni abitative sempre più piccole, soprattutto nelle aree vicine alle grandi città universitarie.