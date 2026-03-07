Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, dove un giovane di 29 anni ha perso la vita in uno scontro che ha coinvolto tre automobili. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 e sul posto sono arrivati in breve tempo i soccorritori del SUEM 118, che hanno tentato di prestare assistenza al ragazzo. Purtroppo, però, per il giovane che si trovava da solo alla guida della sua vettura non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Le prime informazioni emerse sul sinistro

Secondo le prime informazioni emerse, una delle auto coinvolte nell’incidente è uscita dalla carreggiata dopo l’impatto, terminando la propria corsa capovolta all’interno di un fossato ai margini della strada. Sull’altra vettura coinvolta viaggiavano tre persone che, nonostante la violenza dello schianto, sono rimaste illese e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e per aprire gli accessi alle auto, così da consentire ai sanitari di raggiungere l’interno dei mezzi e prestare soccorso. Presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Spresiano, impegnati nei rilievi e nelle verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Dai primi accertamenti effettuati sul posto, l’incidente potrebbe essere stato provocato da un sorpasso particolarmente rischioso che avrebbe innescato la collisione tra i veicoli. Gli investigatori stanno comunque proseguendo le indagini per chiarire nel dettaglio le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.