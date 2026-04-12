Due carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Chieti sono rimasti feriti mercoledì sera in un tamponamento avvenuto lungo la Fondo Valle Alento, la strada che collega Chieti a Francavilla al Mare, nel territorio di Ripa Teatina. L’auto di servizio, una Alfa Giulia, è stata tamponata violentemente da una Volkswagen Golf condotta da un trentenne di Guardiagrele, risultato positivo sia alla cocaina sia ai cannabinoidi. I militari sono stati dimessi dall’ospedale.

Dinamica dell’incidente e condizioni dei militari

L’impatto è stato così violento che l’auto dei carabinieri si è ribaltata più volte.

I due militari sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al policlinico di Chieti. Uno dei due ha riportato un trauma cranico e un taglio, venendo sottoposto a tac senza riscontrare fratture. L’altro ha accusato dolori agli arti ed è stato sottoposto ad accertamenti. Le condizioni di entrambi non risultano gravi. La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi sul posto, dove sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Il conducente e le indagini

Alla guida della Golf c’era un trentenne di Guardiagrele, il quale è risultato positivo ai test per la cocaina e i cannabinoidi. L’auto si è schiantata contro il veicolo dei militari. La Polizia Stradale sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

La strada e i limiti di velocità

L’incidente si è verificato lungo la Fondo Valle Alento, un’arteria stradale con limiti di velocità compresi tra cinquanta e settanta chilometri orari. L’auto dei carabinieri procedeva a velocità moderata quando è stata tamponata da una Volkswagen Golf. L’impatto ha causato il ribaltamento del veicolo di servizio per due volte. I due militari, dopo essere stati soccorsi e trasportati al policlinico di Chieti, sono stati dimessi. Uno ha riportato un trauma cranico e un taglio, senza fratture; l’altro ha accusato dolori agli arti. Le condizioni di entrambi sono state giudicate non gravi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale, con il supporto dei Vigili del Fuoco.