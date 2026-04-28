Il Professor Luca Denaro, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale presso l’Azienda Ospedaliera-Università di Padova, ha categoricamente smentito di aver mai avuto in cura il bambino al centro del cosiddetto "caso Minetti". La sua dichiarazione chiarisce inequivocabilmente l'assenza di qualsiasi contatto con la signora Nicole Minetti. Questa precisazione giunge dopo che il nome del professor Denaro era stato menzionato in alcune ricostruzioni giornalistiche relative al percorso che ha condotto alla concessione della grazia presidenziale all’ex igienista dentale e consigliera regionale in Lombardia, Nicole Minetti.

Il primario di Padova ha ribadito con fermezza: "Mai curato il bimbo", evidenziando l’inesistenza di qualsiasi rapporto, sia professionale che personale, con la Minetti. A supporto di tale posizione, l’Azienda Ospedaliera di Padova ha ufficialmente confermato le dichiarazioni del proprio direttore. La struttura ha altresì specificato che i propri archivi non contengono alcuna traccia di trattamenti o ricoveri che possano essere ricondotti alla vicenda in questione presso la sede padovana.

La posizione ufficiale dell'Azienda Ospedaliera di Padova

L’Azienda Ospedaliera di Padova ha diffuso una nota ufficiale per fare chiarezza sulla vicenda. Nel comunicato si ribadisce con decisione che nessun minore collegato al "caso Minetti" è mai stato preso in carico o assistito dalla struttura.

La direzione ha inoltre sottolineato che ogni informazione che suggerisca il contrario non trova alcun riscontro nei registri clinici e amministrativi dell’ospedale. Sebbene il nome del Professor Denaro fosse stato associato alla vicenda a seguito di alcune ipotesi avanzate da organi di stampa, la direzione sanitaria ha categoricamente escluso ogni coinvolgimento dell'ospedale e dei suoi professionisti nella questione.

L'eccellenza dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova

L’Azienda Ospedaliera-Università di Padova si conferma come una delle più importanti strutture sanitarie del Veneto e rappresenta un punto di riferimento di rilievo nazionale per la neurochirurgia pediatrica. L’ospedale, oltre a svolgere un’intensa attività clinica, è attivamente impegnato in ambito didattico e di ricerca.

La struttura è specializzata nella gestione di casi complessi, accogliendo pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale. Nel pieno rispetto delle normative vigenti, l'ospedale garantisce la massima trasparenza e la completa tracciabilità di ogni percorso clinico intrapreso, assicurando così l'integrità e la correttezza delle proprie operazioni.