A Palestrina, comune alle porte di Roma, un uomo di 56 anni è stato denunciato a piede libero per aver ucciso il suo pastore tedesco a calci e pugni. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi in via Loreto, ha visto l'intervento dei carabinieri della locale stazione, allertati da una chiamata che segnalava una violenta aggressione in strada.

L'uomo avrebbe colpito ripetutamente il cane, tenuto al guinzaglio, fino a provocarne la morte. La scena, verificatasi pubblicamente, ha suscitato l'immediata reazione di alcuni testimoni che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato l'aggressore e proceduto alla denuncia.

Le conseguenze legali per maltrattamento animale

L'uomo denunciato rischia ora una pena detentiva fino a quattro anni e una sanzione amministrativa che può superare i 60mila euro, in conformità con le normative vigenti sulla tutela degli animali. La legge italiana prevede pene severe per chi si rende responsabile di atti di violenza sugli animali, riconoscendo il loro benessere come principio fondamentale.

La normativa di riferimento in questi casi è l'articolo 544-bis del Codice Penale, che punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La pena prevista è la reclusione da quattro mesi a due anni, con possibilità di aumento in presenza di aggravanti.

Il decreto legislativo 189/2004 ha ulteriormente rafforzato le sanzioni amministrative per i maltrattamenti, prevedendo multe fino a 60mila euro per i casi più gravi.

Il quadro normativo per la protezione degli animali

Il Codice Penale italiano, attraverso l'articolo 544-bis, stabilisce che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”. La legge mira a contrastare ogni forma di violenza e maltrattamento, attribuendo alle forze dell'ordine il compito di intervenire tempestivamente in caso di segnalazione.

La tutela degli animali è ulteriormente rafforzata da altre disposizioni legislative e regolamenti, che prevedono controlli e campagne di sensibilizzazione per prevenire episodi di violenza. Le autorità invitano i cittadini a segnalare prontamente ogni caso di maltrattamento, contribuendo così alla protezione degli animali e al rispetto delle norme vigenti.