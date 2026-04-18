Un grave incidente stradale ha incrementato il traffico veicolare lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo nel pomeriggio di venerdì 17 aprile. L'incidente stradale è avvenuto al chilometro 273, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza, in direzione Nord. Un tamponamento tra due mezzi pesanti ha causato il ferimento serio di uno degli autisti, che è stato soccorso e liberato dai vigili del fuoco. La situazione è complicata anche dai lavori di ammodernamento della zona, che rendono ancora più difficile la gestione del traffico.

Incidente tra due mezzi pesanti: un ferito grave

Il tamponamento tra i due Tir si è verificato nei pressi del valico di Piano Lago, una zona già nota per la sua pericolosità. L’autista di uno dei mezzi pesanti è rimasto incastrato tra il volante e le lamiere del suo camion a causa del violento impatto. I soccorsi, giunti tempestivamente, hanno estratto l'uomo dalle lamiere e lo hanno trasportato in ospedale con ferite gravi. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma stabili. Le operazioni di soccorso sono state difficili a causa della posizione del veicolo e delle condizioni della strada.

Viabilità complicata: rallentamenti e lavori in corso

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia stradale e il personale addetto dell’Anas, che hanno gestito le operazioni di viabilità.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti e code in entrambe le direzioni, con particolare congestione sulla corsia Nord, verso Cosenza. La situazione è resa ancora più complessa dalla presenza di lavori di ammodernamento lungo il tratto interessato dall'incidente. Al momento, sulla corsia di sorpasso si transita con difficoltà, e le autorità invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione.

Acquappesa, incidente con una vittima

Nei giorni scorsi un altro incidente ha interessato il cosentino. Una ragazza di 14 anni è stata investita sulla Statale 18, nei pressi del Comune di Acquappesa, vicino al sorpassometro. Subito sono intervenuti i soccorsi, con l'arrivo di un'ambulanza e di un elicottero del 118. La giovane è stata rapidamente trasportata all'ospedale di Cosenza per essere sottoposta a una TAC. L'incidente ha causato significativi disagi al traffico, con rallentamenti lungo la strada.