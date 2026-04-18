Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 107, nel tratto che conduce verso Paola, vicino alla sala ricevimenti “L’Olimpo” a Rende. Un altro episodio che mette in evidenza i continui rischi legati a questa arteria, ormai nota per gli incidenti frequenti. Le prime informazioni parlano di uno scontro che ha coinvolto almeno uno o più veicoli, ma la dinamica precisa è ancora al vaglio degli inquirenti. Fortunatamente, dopo l’intervento dei soccorsi, la situazione è tornata sotto controllo.

Incidente, dinamica ancora da chiarire

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio, quando la visibilità era ancora buona. Le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sono intervenuti prontamente. Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora in fase di accertamento: si ipotizza una perdita di controllo di uno dei veicoli, ma non è esclusa neanche una manovra improvvisa. I soccorritori, giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, hanno prestato assistenza ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le forze dell’ordine, intanto, hanno provveduto a gestire la viabilità, evitando ulteriori disagi.

Arteria ad alta incidenza di incidenti

La Strada Statale 107 è da tempo sotto osservazione a causa dell’elevato numero di incidenti che si verificano lungo il suo percorso, in particolare nel tratto che attraversa Rende. Questo nuovo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale di un’arteria che continua a presentare rischi per chi la percorre. Le autorità locali hanno già avviato più volte interventi per migliorare la sicurezza, ma la frequenza degli incidenti lascia dubbi sull’efficacia delle misure adottate. Il traffico, dopo l’incidente, è tornato alla normalità, ma la preoccupazione per la sicurezza resta alta.

Rende, ultimo precedente che dista una settimana

Nei giorni scorsi un altro grave incidente incidente stradale era stato registrato lungo la Statale 107 Silana-Crotonese, nel tratto che attraversa Rende, nei pressi del centro commerciale Campus. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, nello scontro sono rimaste coinvolte tre automobili. L’impatto è stato molto violento e ha provocato il ferimento di cinque persone.