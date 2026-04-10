Un incidente stradale ha causato disagi sulla Strada Statale 280 dei “Due Mari” in direzione Lamezia Terme, in Calabria, dove due veicoli si sono scontrati, finendo uno sopra l’altro. Il sinistro è avvenuto nel tratto successivo allo svincolo di Martelletto-Sarrottino, rallentando notevolmente il traffico nella zona. I conducenti sono rimasti feriti in modo lieve.

Lo scontro tra i due veicoli

Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente stradale sono rimaste coinvolte una Ford Focus Station Wagon e una Jeep Avenger. L’impatto tra i veicoli, particolarmente violento, ha causato la sovrapposizione dei due mezzi.

Immediatamente sono intervenuti i soccorsi dei sanitari del SUEM 118, che hanno provveduto a prestare le prime cure ai conducenti, i quali, seppur scossi, hanno riportato solo ferite lievi e contusioni. L'incidente ha richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area.

Intervento dei Vigili del Fuoco e operazioni di rimozione

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, che hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Utilizzando un’autogru, i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati rimossi dalla carreggiata, permettendo così di ripristinare la sicurezza e liberare lo spazio necessario per il normale transito.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha lavorato a stretto contatto con la Polizia Stradale, che ha eseguito i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.

Traffico rallentato e viabilità sotto controllo

L’incidente ha causato forti rallentamenti nel traffico, con il transito consentito solo su una corsia. Gli agenti della Polizia Stradale hanno monitorato la situazione e collaborato con il personale ANAS per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla SS280. Nonostante la situazione sia sotto controllo, si raccomanda prudenza a tutti gli automobilisti in transito, poiché la viabilità non è ancora completamente ripristinata. I disagi sono destinati a durare fino al completamento delle operazioni di rimozione e pulizia della carreggiata.