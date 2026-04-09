A Pescara, il sindaco Carlo Masci ha emesso un'ordinanza che impone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi per l'infanzia, dei musei, dei mercati coperti, del mercato ittico all’ingrosso e degli impianti sportivi comunali. Le chiusure sono previste per lunedì 13 e martedì 14 aprile. La decisione è motivata dall'interruzione idrica programmata dall’Aca (Acquedotto della Conca Abruzzese), un intervento che interesserà 22 comuni, con disagi attesi per circa 275.000 cittadini.

Dettagli dell’ordinanza e ambito territoriale

Le disposizioni del sindaco Masci prevedono la chiusura delle scuole per «temporanea inagibilità dovuta all’interruzione del servizio idrico». Tale provvedimento si estende agli istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado, nonché ai servizi educativi per l’infanzia, sia pubblici che privati. La sospensione delle attività didattiche è fissata da lunedì 13 a venerdì 17 aprile compreso. Inoltre, nei giorni 13 e 14 aprile, saranno sospese le attività nei musei pubblici, nei mercati coperti, nel mercato ittico all’ingrosso e negli impianti sportivi comunali.

Intervento dell’Aca e contesto tecnico

L’interruzione del servizio idrico è legata a un intervento tecnico pianificato da ACA S.p.A.

sulla condotta adduttrice denominata «Giardino». Questa condotta rappresenta una delle principali infrastrutture del sistema acquedottistico che approvvigiona la Val Pescara e una vasta area della provincia. I lavori, che beneficiano anche di finanziamenti PNRR, avranno inizio alle ore 6:00 del 13 aprile e si protrarranno fino alle ore 6:00 del 14 aprile. Il ritorno alla normalità del servizio è previsto in modo progressivo, con un pieno ripristino atteso entro il 15 aprile. L’intervento complessivamente interessa 22 Comuni, coinvolgendo una popolazione stimata di circa 250.000 abitanti.

Per assicurare la continuità della fornitura idrica alle utenze sensibili, quali ospedali e strutture sanitarie, l’Aca ha messo a punto un piano straordinario. Questo piano prevede la distribuzione dell’acqua tramite autobotti e un incremento della fornitura idrica gestita dal Ruzzo, nei giorni 13, 14 e 15 aprile.