L'Azienda Ospedale Università Padova, tramite il professor Luca Denaro, direttore dell'Uoc Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale, ha smentito di aver mai avuto contatti con Nicole Minetti e di aver curato il minore al centro della vicenda della grazia presidenziale. La posizione è stata formalizzata con una nota ufficiale dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova.

Il nome di Denaro era emerso in alcune ricostruzioni giornalistiche sul percorso che ha portato alla concessione della grazia all'ex consigliera regionale in Lombardia. La richiesta si basava sulla presunta necessità di cure all'estero, a seguito di un rifiuto delle strutture italiane.

Tuttavia, sia l'ospedale San Raffaele di Milano sia l'Università di Padova hanno negato con fermezza di aver sconsigliato l'intervento o di aver avuto in cura il bambino.

La smentita dell'ospedale di Padova

La nota ufficiale dell'Azienda Ospedale Università Padova ha ribadito la posizione del professor Denaro: "ribadisce di non aver mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti e conferma di non aver mai avuto in cura il bambino". Questa comunicazione è stata diffusa in risposta alle notizie e alle ricostruzioni che coinvolgevano la struttura padovana nel contesto del percorso clinico del minore.

Nell'istanza di grazia, la presunta necessità di ricorrere a trattamenti medici all'estero, motivata da un presunto sconsiglio medico italiano, è stata categoricamente smentita dai diretti interessati.

Inoltre, la domanda inoltrata al Quirinale non includeva alcun referto o parere medico proveniente dall'ospedale di Padova.

Le indagini e il percorso clinico del minore

Il bambino è stato effettivamente operato al Boston Children's Hospital nel 2021 ed è tuttora seguito dalla struttura statunitense. Parallelamente, la Procura generale della Corte d’appello ha avviato nuove verifiche sulla vicenda e non esclude la possibilità di modificare il proprio parere in merito. Anche il Quirinale ha richiesto ulteriori accertamenti sulla pratica al Ministero della Giustizia.

L'Azienda Ospedale Università Padova è una prestigiosa struttura sanitaria e di ricerca che collabora strettamente con l'Università di Padova. L'ente offre servizi ospedalieri di alta specializzazione e partecipa attivamente a ricerca clinica e formazione medica, con un focus particolare sulle patologie pediatriche e neurochirurgiche.