Un caso mediatico sta travolgendo da una settimana Hafsanur Sancaktutan, l'interprete di Melek ne La notte nel cuore. L'attrice è finita nel mirino della Procura di Istanbul nell'ambito di una vasta operazione di contrasto al traffico e al consumo di stupefacenti. Dopo essere stata arrestata e sottoposta ai test tossicologici, Sancaktutan è stata rilasciata, ma la sua posizione resta delicata, alla luce della positività dei risultati preliminari. L’attrice respinge ogni accusa, convinta che si tratti di un errore.

Caso Hafsanur Sancaktutan: dal fermo ai test biologici, cosa sta succedendo

Tutto ha avuto inizio lo scorso 9 aprile 2026, quando Hafsanur Sancaktutan è stata tratta in arresto nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Beykoz. L'operazione non ha colpito solo l'attrice, ma ha preso di mira numerosi volti noti del jet set turco, tra cantanti e personaggi pubblici, accusati a vario titolo di uso, possesso o presunto spaccio.

Dopo il fermo e il prelievo dei campioni biologici (sangue, capelli e urina), l’attrice è stata rilasciata, ma il caso è esploso non appena sono trapelati i primi esiti delle analisi.

La vicenda riguarda i risultati delle analisi condotte presso l’Istituto di Medicina Legale.

Secondo i tabloid locali, nei campioni di capelli sarebbero state rilevate tracce di cocaina.

L'attrice contesta errori procedurali nei test forensi

La reazione di Hafsanur Sancaktutan è stata immediata. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha respinto ogni accusa: “Non ho mai visto né fatto uso, in tutta la mia vita, della sostanza vietata di cui si parla in queste ore”.

L'interprete ha sollevato il dubbio di un errore procedurale nelle analisi forensi: "Chiederò alle autorità della Repubblica di Turchia di ripetere il test, perché sono certa che si tratti di un errore".

Hafsanur Sancaktutan pronta a collaborare con le autorità

Per dimostrare la propria estraneità, l’attrice ha confermato la volontà di sottoporsi a nuovi accertamenti ufficiali sotto la supervisione delle autorità.

"Sono pronta a fare tutto il necessario per dimostrarlo. Sono profondamente sorpresa e molto dispiaciuta", ha concluso.

Fino a prova contraria o sentenza definitiva, Hafsanur Sancaktutan resta estranea ai fatti, in attesa che la magistratura analizzi le memorie difensive.