Un malore improvviso ha colpito un uomo di 58 anni mentre era alla guida della sua autovettura lungo via XX Settembre ad Avezzano. Il conducente ha perso il controllo del veicolo in un tratto centrale e trafficato della città, creando una situazione di potenziale pericolo.

La prontezza di intervento di due operatori della Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, che si trovavano a bordo della loro auto di servizio, si è rivelata fondamentale. I poliziotti hanno notato il veicolo procedere in modo anomalo, con evidenti sbandate e invasioni della corsia opposta, dove transitavano numerosi altri mezzi.

L’intervento decisivo

Gli agenti, appartenenti alla Squadra Anticrimine, hanno agito con tempestività, nonostante il contesto operativo fosse caratterizzato da un elevato rischio. Il veicolo, apparentemente senza un conducente in grado di mantenere il controllo, proseguiva a velocità costante in maniera pericolosa. L’azione degli operatori ha permesso di evitare un incidente dalle conseguenze potenzialmente gravi.

Il ruolo della Squadra Anticrimine

La Squadra Anticrimine rappresenta un’unità specializzata della Polizia di Stato, parte integrante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano. Le sue attività si concentrano principalmente sulla polizia giudiziaria e investigativa. In passato, questa unità ha contribuito a operazioni di rilievo, tra cui il sequestro di sostanze stupefacenti e armi rinvenute in un’officina abusiva, un’operazione condotta in sinergia con la Polizia Stradale e unità cinofile.

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, situato in via Salvador Allende, ospita al suo interno diverse sezioni, inclusa la Squadra Anticrimine, costantemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità sul territorio di competenza.