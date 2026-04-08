L’autostrada A14 rimane chiusa in entrambe le direzioni tra Vasto sud e Termoli, a causa del fronte franoso di Petacciato, in Molise. La chiusura, disposta nella giornata di ieri, interessa tutti i veicoli e si aggiunge al divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate, già in vigore dalla mezzanotte tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari. Il provvedimento, adottato in accordo con le autorità competenti, è stato preso in via precauzionale dopo l’attivazione del sistema di monitoraggio installato in corrispondenza del fronte franoso.

La situazione ha generato notevoli disagi per i pendolari, in particolare per coloro che si spostano quotidianamente tra Abruzzo e Molise per motivi di lavoro. Secondo quanto riportato dalla Fim-Cisl, i tempi di percorrenza per raggiungere l’Abruzzo sono aumentati fino a cinque ore, a causa della necessità di utilizzare strade alternative e più lunghe. L’organizzazione sindacale ha lanciato l’allarme, sottolineando le difficoltà affrontate dai lavoratori e chiedendo soluzioni rapide per ripristinare la viabilità ordinaria.

Dettagli delle chiusure e viabilità alternativa

Le chiusure interessano i tratti Vasto sud-Termoli in direzione Bari e Poggio Imperiale-Vasto sud in direzione Pescara. Il divieto per i mezzi pesanti, invece, riguarda la tratta tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari.

Le verifiche tecniche sono in corso per valutare la stabilità del terreno e la sicurezza del tratto autostradale interessato dalla frana. Il sistema di monitoraggio è stato attivato per rilevare eventuali ulteriori movimenti del fronte franoso e garantire la sicurezza degli automobilisti.

La chiusura dell’autostrada ha comportato un aumento del traffico sulle strade statali e provinciali della zona, con conseguenti rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi. Le autorità raccomandano agli automobilisti di informarsi sulle condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio e di seguire i percorsi alternativi indicati.

Il fronte franoso di Petacciato

Il fronte franoso di Petacciato è un’area soggetta a movimenti del terreno che ha già causato in passato problemi alla viabilità locale.

Il monitoraggio costante e le verifiche tecniche rappresentano strumenti fondamentali per prevenire rischi e garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali. L’autostrada A14 costituisce un collegamento strategico tra il centro e il sud Italia, e la sua chiusura ha un impatto significativo sulla mobilità di pendolari, lavoratori e trasportatori.

La società che gestisce la rete autostradale ha il compito di monitorare costantemente lo stato delle infrastrutture e di intervenire tempestivamente in caso di emergenze come quella attuale. Il tratto interessato dalla frana è sottoposto a verifiche tecniche approfondite per valutare le condizioni del terreno e stabilire i tempi necessari per la riapertura in sicurezza della circolazione autostradale.