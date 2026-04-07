Un detenuto di nazionalità brasiliana, recentemente trasferito da Roma, è evaso ieri dal carcere San Nicola di Avezzano. La fuga è avvenuta presumibilmente durante l’ora d’aria o in un momento analogo in cui i detenuti hanno la possibilità di uscire dalle celle, anche per svolgere attività lavorative.

Le forze di Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia penitenziaria sono attivamente impegnate nelle ricerche. Le loro auto sono state avvistate in diverse zone della città. È stata diffusa una fotografia del fuggitivo, sebbene nome ed età non siano ancora noti.

Si ipotizza che il detenuto, che nella foto appare giovane, possa contare su un punto di riferimento o un aiuto esterno. Le operazioni di ricerca si stanno concentrando sulle principali arterie stradali che circondano Avezzano.

La struttura carceraria di Avezzano

La Casa circondariale di Avezzano, conosciuta come carcere San Nicola, è situata in via San Francesco 8. Al 11 marzo 2026, l’istituto dispone di 53 posti regolamentari e ospita attualmente 82 detenuti. L’organico di polizia penitenziaria conta 34 agenti su 39 previsti, a cui si aggiungono 8 amministrativi su 12 e 2 educatori, in linea con la dotazione prevista. La struttura si articola su tre livelli, ciascuno con una sezione detentiva.

L’edificio, ricostruito dopo il terremoto del 1915, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione tra il 2006 e il 2010, per poi essere riaperto nell’ottobre 2010.

Accessibilità e ubicazione

Il carcere San Nicola si trova in prossimità del capolinea della linea urbana n. 1 (fermata San Nicola–Ospedale). La struttura è facilmente raggiungibile anche in auto, tramite l’uscita dedicata dell’autostrada A24/A25 e la superstrada del Liri (SS 690), con indicazione Avezzano via San Francesco.