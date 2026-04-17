Luca Spada, ventisettenne ex soccorritore della Croce Rossa, si è dichiarato innocente davanti al giudice per le indagini preliminari nell'ambito dell'inchiesta sui decessi sospetti avvenuti in ambulanza. Il giovane, arrestato per la morte di Deana Mambelli, ottantacinquenne, è stato ascoltato per oltre quattro ore dal Gip. Secondo quanto riferito dai suoi legali, Spada ha risposto a tutte le domande poste durante l'interrogatorio.

Indagini e accuse

Le indagini coinvolgono anche altre cinque morti sospette, per le quali Spada è indagato con l'accusa di aver iniettato aria in vena alle vittime tramite un'iniezione.

Le contestazioni si fondano, tra l'altro, su alcune intercettazioni telefoniche. In queste conversazioni, il giovane avrebbe pronunciato frasi come "Qualcuno deve morire", "Dobbiamo seccarne un altro" e "Mi è piaciuto, lo rifarò", rivolte alla compagna o a colleghi. La difesa sostiene che tali espressioni siano tipiche del linguaggio utilizzato nel settore dell'emergenza e non rappresentino una reale intenzione criminale.

Posizione della difesa

Durante l'interrogatorio davanti al Gip, Spada ha fornito la propria versione dei fatti, ribadendo la sua innocenza rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti. I suoi avvocati hanno sottolineato che il loro assistito ha risposto a tutte le domande. Hanno inoltre precisato che le frasi intercettate, ritenute rilevanti dagli inquirenti, sarebbero da contestualizzare nell'ambiente lavorativo dell'emergenza sanitaria.

La difesa ha ribadito che tali espressioni non sarebbero da interpretare come ammissioni di colpa, ma come parte di un gergo specifico utilizzato tra operatori del settore.

La Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana (CRI) è un'associazione di diritto privato con prerogative di ente pubblico. Impegnata da oltre 150 anni in attività di soccorso, assistenza sanitaria e protezione civile, la CRI si occupa di trasporti sanitari, emergenze e formazione del personale volontario e dipendente, operando su tutto il territorio nazionale. L'associazione promuove valori di umanità, imparzialità e neutralità, con l'obiettivo di tutelare la salute e la vita delle persone in situazioni di emergenza e bisogno.