Si è conclusa la riattivazione graduale del flusso idrico sull’intero territorio interessato dai lavori sulla condotta “Giardino”. Tuttavia, l’acqua non è ancora dichiarata potabile, in quanto sono in corso i campionamenti ufficiali da parte della Asl di Pescara.

Campionamenti in corso e tempistiche

Secondo le informazioni disponibili, dopo le analisi preliminari avviate nella giornata precedente, da questa mattina sono in corso i campionamenti ufficiali da parte della Asl. In attesa della certificazione formale, si ribadisce che l’acqua erogata non può essere ancora considerata potabile.

Pertanto, il suo utilizzo è consentito esclusivamente per fini igienici e per usi diversi dal consumo umano.

La Asl di Pescara ha avviato i primi campionamenti dell’acqua nei comuni in cui l’erogazione è ripresa. I campioni saranno analizzati in laboratorio e i risultati microbiologici saranno disponibili entro circa 48 ore dalla consegna dei campioni.

Avvertenze e raccomandazioni ufficiali

La Asl raccomanda che, fino a nuova comunicazione ufficiale, l’acqua non sia utilizzata per bere, cucinare, lavare alimenti o stoviglie, né per l’igiene orale o del viso. L’utilizzo è consentito solo per scopi igienico-sanitari, come pulizie domestiche (esclusi contatti con alimenti), scarico dei servizi igienici o doccia. È fondamentale evitare l’ingestione accidentale, con particolare attenzione per le persone fragili.