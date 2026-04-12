Davanti al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare di Napoli è emersa una sconcertante realtà: la presenza di barelle abusive messe a disposizione in affitto. La denuncia arriva dalla nuora di una paziente novantenne, la quale ha raccontato di essere stata costretta a pagare circa 400 euro per garantire alla congiunta, classificata in codice arancione, la possibilità di trascorrere la notte su una barella. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso la struttura ospedaliera di Ponticelli.

Secondo la testimonianza raccolta, la situazione si è delineata quando la paziente è stata trasportata d’urgenza con un’ambulanza privata.

All’arrivo, il personale delle ditte private avrebbe avanzato la proposta di noleggio di una barella, applicando tariffe orarie comprese tra 30 e 40 euro. La famiglia, trovandosi in una condizione di evidente difficoltà, ha accettato tale proposta per evitare che la donna rimanesse a terra. "Abbiamo pagato circa 400 euro affinché la nostra congiunta novantenne in codice arancione potesse stare per tutta la notte su una barella del Pronto soccorso. Se non lo avessimo fatto, sarebbe rimasta a terra", ha dichiarato Ornella A., nuora della paziente.

Intervento dei Nas e reazioni dell’Asl

La gravità della vicenda ha reso necessario l’intervento dei Nas, che nella giornata di ieri hanno effettuato un sopralluogo presso l’Ospedale del Mare per accertare i fatti.

Il manager dell’Asl Napoli 1 Centro ha annunciato l’intenzione di intensificare i controlli al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi, assicurando che l’azienda sanitaria manterrà una vigile attenzione sulla situazione all’interno e all’esterno del pronto soccorso.

L’Ospedale del Mare e il suo pronto soccorso

L’Ospedale del Mare è una struttura sanitaria pubblica situata nel quartiere Ponticelli di Napoli, la cui inaugurazione risale al 2017. L’ospedale rappresenta uno dei principali poli sanitari della città e dispone di un pronto soccorso che serve un vasto bacino di utenza. La gestione della struttura è affidata all’Asl Napoli 1 Centro, responsabile dell’organizzazione dei servizi sanitari e dell’assistenza ai cittadini nell’area metropolitana di Napoli.

L’Asl Napoli 1 Centro ha la responsabilità primaria di garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi offerti nelle strutture sanitarie di propria competenza. Ciò include le attività di pronto soccorso e il controllo delle ditte di ambulanze private che operano a supporto del sistema di emergenza-urgenza regionale.