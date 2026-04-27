La giustizia peruviana ha avviato un'indagine approfondita sulle Forze Armate in seguito alla tragica morte di cinque civili. L'episodio si è verificato nella località di Colcabamba, situata nella regione centro-meridionale di Huancavelica, e ha generato forte sconcerto. Quello che il Comando congiunto delle Forze Armate aveva inizialmente presentato come un violento scontro a fuoco tra l'esercito e presunti narcotrafficanti, è ora oggetto di un'attenta valutazione. Le prime sconvolgenti testimonianze raccolte dagli inquirenti suggeriscono infatti che le vittime fossero completamente disarmate, ribaltando la versione iniziale e sollevando gravi interrogativi sulla dinamica dei fatti.

Le prime testimonianze e gli arresti

Le prime e decisive testimonianze raccolte direttamente dagli abitanti di Colcabamba hanno fornito una versione dei fatti radicalmente diversa da quella iniziale. I residenti hanno infatti dichiarato con fermezza che i passeggeri a bordo di un pulmino, bersaglio dell'intervento di una pattuglia dell'esercito, non erano affatto armati. Queste dichiarazioni hanno innescato una rapida risposta delle forze dell'ordine: la polizia ha proceduto all'arresto di otto militari coinvolti nell'operazione, tra cui spicca la figura di un ufficiale con il grado di capitano. Nel frattempo, i due unici sopravvissuti alla sparatoria, identificati come Everoto Quispe e Jonathan Águila Gutiérrez, entrambi di 23 anni, sono stati immediatamente ricoverati in ospedale a causa delle loro gravi condizioni e posti sotto stretta protezione, un passo fondamentale per garantire la loro sicurezza e la possibilità di fornire ulteriori dettagli sull'accaduto.

Le prove forensi e le contraddizioni

Le indagini preliminari hanno portato alla luce elementi cruciali che contraddicono apertamente la versione fornita dalle autorità militari. I periti non hanno rinvenuto alcuna arma né sostanze illegali all'interno del veicolo su cui viaggiavano le vittime, un dato che rafforza in modo significativo l'ipotesi che non ci sia stato alcun confronto armato. Questa conclusione è stata ulteriormente supportata dalle dichiarazioni dei testimoni oculari, i quali hanno confermato che gli occupanti del mezzo non portavano alcun tipo di armamento al momento in cui i militari hanno aperto il fuoco. La Polizia Nazionale del Perù ha precisato che il personale militare coinvolto è ora soggetto alle procedure previste nell'ambito dell'inchiesta in corso, e che anche l'armamento utilizzato nell'operazione è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

La reazione della comunità locale

L'episodio ha suscitato una forte e indignata reazione all'interno della comunità di Colcabamba. Numerosi residenti sono scesi in strada per manifestare, chiedendo a gran voce giustizia per le vittime e contestando con fermezza la versione iniziale fornita dalle autorità militari. Le proteste evidenziano la richiesta di trasparenza e l'urgenza di individuare le responsabilità, sollecitando l'applicazione di eventuali sanzioni per i colpevoli di quello che la giustizia peruviana sta ora indagando come un possibile massacro di civili.