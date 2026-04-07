Una lite tra due quattordicenni ha interrotto la quiete della domenica di Pasqua nel quartiere San Donato di Pescara. L’episodio è avvenuto in via Tirino, nei pressi della chiesa di Santa Lucia, attorno alle diciotto e trenta di domenica. Uno dei due adolescenti ha utilizzato un’arma a pallini, mentre l’altro ha risposto ferendolo con un coltello, fortunatamente in modo non grave. La polizia è intervenuta prontamente con tre pattuglie, a seguito della segnalazione, e ha accompagnato il ragazzo ferito al pronto soccorso.

Dettagli dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione è scoppiata per motivi ancora da chiarire, ma che sembrano essere di natura futile.

Non si esclude la possibile presenza di un terzo ragazzo coinvolto nella vicenda. Uno dei due quattordicenni ha impugnato un’arma a pallini, mentre l’altro ha reagito colpendo l’aggressore con un coltello. La ferita riportata dal ragazzo non appare seria. Gli agenti, giunti sul posto in breve tempo, hanno individuato la vittima e si sono occupati del suo trasporto in ospedale.

Il quartiere San Donato

Il quartiere San Donato si trova nel quadrante sud‑occidentale di Pescara ed è un’area caratterizzata da significativi interventi di edilizia residenziale pubblica. La zona ospita diverse strutture importanti, tra cui il carcere cittadino, la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, il palasport Giovanni Paolo II, il centro sportivo campo San Marco e la stazione ferroviaria Pescara San Marco.

Nonostante alcuni miglioramenti, il quartiere San Donato deve ancora fare i conti con criticità persistenti quali il degrado urbano, disservizi e la scarsa cura di alcuni spazi pubblici. I residenti lamentano frequentemente la presenza di rifiuti accumulati, buche stradali e una generale mancanza di manutenzione.