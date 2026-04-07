L’autostrada A14 Bologna-Taranto è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli. La chiusura, avvenuta alle ore 12.20 circa del 7 aprile 2026, è stata disposta in via precauzionale a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato.

Sul posto sono in corso sopralluoghi da parte dei tecnici del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia per le necessarie valutazioni. Attualmente il traffico è bloccato e si registrano tre chilometri di coda in direzione Pescara e uno in direzione Bari.

Ulteriori code, dovute alle uscite obbligatorie, si attestano su due chilometri tra Vasto nord e Vasto sud in direzione Bari, e un chilometro tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara.

Percorsi alternativi consigliati

Per chi è diretto verso Bari, Autostrade per l’Italia consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, di percorrere la SS650 Trignina seguendo le indicazioni per Isernia/Campobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli. Chi viaggia verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Termoli, è invitato a seguire la SS650 Trignina verso Vasto e rientrare in A14 a Vasto sud.

Per le lunghe percorrenze in direzione Bari, si suggerisce di utilizzare l’A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire verso Bari.

In direzione opposta, da Bari, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa verso Napoli, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire lungo la A1.

Contesto storico del fronte franoso

Il fronte franoso di Petacciato, teatro dell’attivazione del sistema di monitoraggio che ha determinato la chiusura, è un’area che da decenni interessa il territorio tra Molise e Abruzzo. Il sistema di monitoraggio è stato installato con l’obiettivo di garantire la sicurezza della tratta autostradale in presenza di movimenti franosi.