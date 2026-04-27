Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, si è recato il 27 aprile 2026 a Palmoli, in provincia di Chieti, per un incontro con Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta "famiglia nel bosco". L'appuntamento, avvenuto nel municipio del paese poco dopo le 15, era stato preannunciato dal suo staff.

Durante la visita, Salvini ha avuto modo di incontrare anche il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli. Il leader della Lega ha espresso forte disappunto per la situazione, dichiarando: "Da genitore mi vergogno di come sono stati trattati loro e soprattutto i tre bambini".

Le sue parole si riferiscono alla vicenda che ha portato alla separazione dei figli dai genitori per decisione delle autorità competenti. Salvini ha apertamente criticato il "sistema" che include il tribunale dei minori, gli assistenti sociali e i curatori, definendo l'accaduto una "violenza istituzionale che da genitore mi fa rabbrividire".

Le critiche di Salvini e il richiamo alla coscienza

Il ministro dei Trasporti ha ribadito la sua posizione, affermando che "portare via i bimbi a una famiglia è l’ultima delle opzioni". Ha inoltre evidenziato l'assenza di elementi che potessero giustificare tale provvedimento: "Lì non c’era violenza, non c’era droga, non c’era sopraffazione, non c’era abuso, non c’era illegalità: è veramente inspiegabile".

Pur riconoscendo la presenza di una questione giudiziaria ancora in corso, Salvini ha lanciato un appello, invitando tutti a "mettersi la mano sulla coscienza". Ha concluso il suo intervento sottolineando di essere a Palmoli "più che da ministro, da genitore di questo Paese che si vergogna di come sono stati trattati questi genitori e soprattutto quei tre bimbi", ribadendo la sua vicinanza alla famiglia.

Il contesto politico e le precedenti iniziative

L'incontro di Salvini a Palmoli si inserisce in un quadro di crescente attenzione politica sulla vicenda della "famiglia nel bosco". Già in precedenza, i genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham erano stati ricevuti in importanti sedi istituzionali.

Il 25 marzo 2026, infatti, erano stati accolti al Senato dal presidente Ignazio La Russa. Successivamente, il 23 aprile, hanno partecipato a una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, intitolata "Voglio tornare a casa", promossa dalla deputata Michela Vittoria Brambilla, che presiede la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza. Questi eventi sottolineano il coinvolgimento di diverse figure politiche e l'interesse trasversale per la risoluzione della situazione.

La presenza del vicepremier a Palmoli e i precedenti incontri parlamentari evidenziano la rilevanza che la vicenda ha assunto a livello nazionale, mantenendo alta l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulla complessa situazione che coinvolge la famiglia e la separazione dei bambini.