Un episodio che ha suscitato sorpresa e indignazione si è verificato a Varcaturo, dove un’ambulanza del servizio 118 dell’ASL Napoli 3 è stata intercettata mentre veniva utilizzata per il trasporto di materiale edilizio. La fotografia che documenta l’accaduto ritrae chiaramente il mezzo di soccorso con sacchi di cemento posti accanto alla barella, uno scenario distante dalla sua missione principale di salvare vite.

Il mezzo di soccorso impiegato impropriamente

L’ambulanza, appartenente al circuito d’emergenza dell’ASL Napoli 3, è stata di fatto impiegata come un furgone per trasportare materiale da costruzione.

L’episodio è avvenuto in pieno giorno, con le sirene spente, circostanza che potrebbe aver facilitato l’uso improprio del mezzo, sebbene la scena sia stata notata e documentata da un testimone, suscitando ampia perplessità tra i cittadini.

Il servizio 118 dell’ASL Napoli 3

Il sistema di emergenza sanitaria 118 nella Regione Campania opera dal mese di agosto 2000, gestito attraverso centrali operative territoriali. L’ASL Napoli 3 Sud dispone di un sistema articolato che comprende venti ambulanze con equipaggio medico, infermiere e autista soccorritore, oltre a tre ambulanze non medicalizzate con infermiere e autista soccorritore. Questi mezzi sono distribuiti strategicamente per garantire una risposta efficace alle esigenze di soccorso sul territorio.

La centrale operativa di riferimento per l’ASL Napoli 3 Sud è la Centrale di Napoli-Est, situata a Castellammare di Stabia. Essa coordina gli interventi su un’area vasta che include comuni quali Portici, Ercolano, Sorrento, Capri, Acerra, Casalnuovo, Nola e Roccaraionola, assicurando la copertura delle emergenze sanitarie in un territorio esteso.