Tragedia alle terme di Suio, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Un bimbo di sette anni è deceduto sabato 18 aprile 2026 nella vasca termale. Le prime ricostruzioni ipotizzano che il piccolo, mentre era immerso nell'acqua, sia stato trattenuto sott’acqua da un bocchettone, impedendogli di riemergere. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, allertati con un’ambulanza del 118, un’automedica e un’eliambulanza, ogni tentativo di salvataggio è risultato vano.

Indagini sull’accaduto

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno avviato le necessarie indagini per chiarire le circostanze esatte del decesso.

La salma del bambino è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Cassino.

Le caratteristiche dell’area termale

L’incidente si è verificato in una zona rinomata per le sue sorgenti termali, situate lungo il corso del fiume Garigliano. Le acque di Suio Terme, caratterizzate da temperature che oscillano tra zero e sessanta gradi, vantano un elevato contenuto di iodio, posizionandosi tra le prime in Italia e le terze in Europa per questa peculiarità. L’area è dotata di diversi complessi alberghieri e strutture termali, che offrono piscine esterne e servizi dedicati alle cure balneoterapiche, attirando visitatori per le proprietà benefiche delle sue acque.