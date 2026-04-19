Una bimba di undici mesi ha ingerito inavvertitamente una pasticca di ketamina, scambiandola per una caramella. L'episodio è avvenuto mentre la piccola giocava all’interno di un box in una casa popolare dell’Albuccione, alla periferia di Guidonia Montecelio. La bambina è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono considerate stabili, con parametri vitali e situazione neurologica nella norma.

Secondo le ricostruzioni, il pomeriggio di sabato la madre si trovava in visita presso una coppia di amici.

La figlia era stata lasciata nel box, sotto la supervisione del figlio degli amici. È in questo contesto che la bambina avrebbe trovato e ingerito la sostanza. L’allarme è scattato quando la madre, uscendo nel cortile, ha trovato la figlia priva di sensi, determinando l’immediata chiamata al 118. La piccola è stata successivamente trasferita con l’elisoccorso al Gemelli, dove le analisi hanno confermato l’assunzione orale di ketamina.

Denunce per lesioni personali colpose

A seguito dell’incidente, gli agenti del commissariato di Tivoli hanno condotto una perquisizione nell’appartamento e raccolto testimonianze. La madre della bambina e la coppia di amici sono stati denunciati per lesioni personali colpose.

La coppia ha riferito che la sera precedente avevano ospitato un conoscente, noto per essere un consumatore di ketamina, e che una pasticca sarebbe accidentalmente finita nel box destinato ai bambini.

Contesto e precedenti simili

Episodi analoghi hanno già visto la cronaca. Una bambina di undici mesi, ospite in casa di amici, aveva ingerito una pasticca di ketamina, venendo ricoverata in prognosi riservata presso il policlinico Gemelli. Anche in quella circostanza, la madre e gli amici furono denunciati. Alla coppia fu inoltre comminata una multa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.