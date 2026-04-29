Il Principe William e la Principessa Kate hanno celebrato il loro quindicesimo anniversario di matrimonio condividendo una toccante foto di famiglia. L'immagine, diffusa il 29 aprile 2026 tramite i canali social ufficiali e i media da Kensington Palace, ritrae i futuri reali britannici in un contesto informale e rilassato. La scena li vede stesi sull'erba, a piedi nudi e sorridenti, insieme ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis, accompagnati dal cane di famiglia.

Una celebrazione intima e moderna

Lo scatto, realizzato dal noto fotografo Matt Porteous durante le recenti festività pasquali in Cornovaglia, rappresenta una scelta comunicativa che si discosta dal rigido cerimoniale reale.

Questa decisione mira a sottolineare una dimensione di apparente normalità familiare e vicinanza al pubblico. Il post sui social di Kensington Palace è accompagnato dalla semplice ma significativa didascalia “Celebrando 15 anni di matrimonio”, seguita da un'emoji a forma di cuore. La data del 29 aprile 2011, giorno delle nozze di William e Kate nell'Abbazia di Westminster, un evento seguito da milioni di persone in tutto il mondo, viene così commemorata con un gesto di moderna autenticità.

Dettagli dello scatto e la famiglia al completo

Nella fotografia, l'intera famiglia di cinque persone è ritratta sdraiata sull'erba, in un momento di serena convivialità. Il piccolo Louis è visibile mentre appoggia le gambe su Kate, con tutti i membri distesi fianco a fianco, a simboleggiare l'unità familiare.

Oltre al fedele cocker spaniel nero Orla, accanto a William compare anche un secondo cane, un esemplare marrone il cui nome non è stato ancora reso noto, proveniente da una cucciolata di Orla stessa. Questa condivisione di un momento di vita quotidiana assume un significato ancora più profondo, inserendosi in una fase di rinnovata speranza per la famiglia reale, in particolare dopo il periodo difficile affrontato da Kate a causa della sua battaglia contro il cancro.

Kensington Palace e la visione della monarchia

La diffusione di questa immagine da parte di Kensington Palace, residenza ufficiale dei Principi di Galles, non è solo una celebrazione personale, ma anche un segnale di un impegno verso una parziale modernizzazione della monarchia britannica.

William e Kate, in quanto futuri eredi al trono, si presentano in una veste più accessibile e familiare, in attesa di succedere all'attuale sovrano, Carlo III, e alla regina consorte Camilla. La strategia comunicativa della casa reale, che include la pubblicazione di immagini informali, è chiaramente orientata a mostrare vicinanza e una maggiore normalità, rafforzando il legame con i sudditi in un'era in continua evoluzione.