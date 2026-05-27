Nel cuore dell'area metropolitana di Napoli, nel territorio di Quarto, un evento di grande rilevanza ha segnato un punto di svolta: sono stati abbattuti i silos dell'ex cementificio, una struttura che per decenni ha rappresentato un simbolo di illegalità e potere criminale. Questo cementificio, confiscato dallo Stato nel lontano 1992 e successivamente acquisito al patrimonio del Comune di Quarto, era stato per anni il fulcro delle attività illecite del clan camorristico Nuvoletta-Polverino. Negli anni Ottanta, infatti, i silos venivano utilizzati per la produzione di cemento destinato alla realizzazione di migliaia di costruzioni abusive che hanno deturpato l'hinterland napoletano.

Un nuovo capitolo per Quarto: dall'illegalità alla riqualificazione

L'abbattimento di questi imponenti silos, avvenuto dopo ben 34 anni dalla confisca, non è solo un'operazione edilizia, ma un gesto dal profondo valore simbolico. Rappresenta la definitiva chiusura di un capitolo oscuro e l'apertura di una nuova prospettiva per la comunità di Quarto. Il sindaco, Antonio Sabino, ha espresso grande soddisfazione per l'intervento, sottolineando che "È stato abbattuto un altro simbolo di camorra e ora si volta definitivamente pagina". Questa dichiarazione evidenzia la volontà di trasformare un luogo di illegalità in un polo di sviluppo e legalità.

Il progetto di riqualificazione dell'intera area è ambizioso e concreto, sostenuto da un finanziamento di cinque milioni di euro provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L'obiettivo è la creazione di un moderno e funzionale centro polivalente, una struttura all'avanguardia che risponderà alle esigenze culturali, ricreative e sportive della cittadinanza. Il futuro complesso includerà una sala teatrale per spettacoli e rappresentazioni, una sala concerti dedicata alla musica, un ampio polmone verde per momenti di relax e contatto con la natura, e spazi attrezzati per il fitness e lo sport all'aperto, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

Il più grande bene confiscato trasformato in risorsa per la comunità

Con i suoi due ettari di estensione, l'area dell'ex cementificio si configura come il bene confiscato più ampio all'interno del Comune di Quarto, un dato che ne amplifica la portata e l'importanza strategica.

Il nuovo centro polivalente sorgerà in via Marmolito, proprio dove un tempo sorgeva la fabbrica del cemento della camorra, trasformando radicalmente il paesaggio urbano e sociale. Il completamento dei lavori è atteso nei prossimi mesi, un traguardo che segnerà la conclusione di un lungo percorso di riconversione iniziato oltre trent'anni fa. La restituzione di questo spazio alla cittadinanza, in una veste completamente rinnovata e al servizio della collettività, rappresenta un tangibile segno di rinascita e un investimento significativo nel futuro del territorio.