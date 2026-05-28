La Giunta regionale della Campania ha ratificato il protocollo d’intesa sottoscritto il 21 maggio. L'accordo, tra il Ministro per lo Sport e i Giovani, il Comune di Napoli e Sport e Salute SpA, ha come obiettivo la valorizzazione coordinata di Napoli e della Campania in vista della 38ª edizione dell’America’s Cup, evento velico internazionale.

Per l’organizzazione della pre-regata di settembre, di competenza del Comune di Napoli, sono stati programmati 6,1 milioni di euro. Questi fondi provengono dalle economie del Patto per lo Sviluppo della Campania (Psc Campania) e copriranno le spese logistiche e organizzative.

Il protocollo d’intesa e i ruoli degli enti

Il protocollo d’intesa, firmato il 21 maggio, definisce la collaborazione tra il Ministero per lo Sport e i Giovani, la Regione Campania, il Comune di Napoli e Sport e Salute SpA. Mira a promuovere in modo coordinato il territorio campano e la città di Napoli in occasione della 38ª edizione dell’America’s Cup, focalizzandosi sulla pre-regata di settembre.

La pre-regata rappresenta un appuntamento chiave per Napoli, che ne curerà l'organizzazione. Il finanziamento di 6,1 milioni di euro coprirà le spese necessarie, garantendo il corretto svolgimento delle attività e la sua valorizzazione.

Il Patto per lo Sviluppo della Campania (Psc Campania)

Il Patto per lo Sviluppo della Campania (Psc Campania) è uno strumento di programmazione finanziaria che destina risorse a progetti strategici per la crescita regionale.

Le economie generate dal programma hanno sostenuto l’organizzazione della pre-regata dell’America’s Cup a Napoli, conferma la volontà regionale di investire in eventi internazionali.

La ratifica del protocollo e lo stanziamento dei fondi costituiscono un passo importante per la promozione di Napoli e della Campania. Connessa a un evento sportivo di grande richiamo, mira a rafforzare l’immagine del territorio a livello internazionale.