Un tragico incidente ha scosso la comunità di Aprilia, nel nord della provincia di Latina, nel pomeriggio del 27 maggio 2026. Una bambina di undici anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'automobile mentre si trovava in bicicletta. L'impatto fatale è avvenuto lungo via del Genio Civile, una strada purtroppo già nota per la sua pericolosità e per essere stata teatro di precedenti sinistri stradali. Alla guida del veicolo coinvolto nel drammatico evento c'era una donna.

La scena dell'incidente ha visto un'immediata e massiccia mobilitazione dei soccorsi.

Sul posto sono giunte rapidamente un'ambulanza del 118, un'auto medica e persino un'eliambulanza, a testimonianza della gravità della situazione. Nonostante gli sforzi congiunti e i tentativi disperati di rianimazione da parte del personale sanitario, per la piccola vittima non c'è stato, purtroppo, più nulla da fare. La strada è stata prontamente chiusa al traffico per permettere agli operatori di svolgere le delicate operazioni di soccorso e per consentire alle autorità di effettuare i primi rilievi.

Le indagini per ricostruire la dinamica

Gli agenti della polizia locale di Aprilia hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dell'accaduto. Il loro intervento è stato cruciale per mettere in sicurezza l'area dell'incidente e per raccogliere tutti gli elementi utili a fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato al fatale impatto.

Il tratto di via del Genio Civile interessato dall'evento è rimasto temporaneamente interdetto alla circolazione, al fine di preservare la scena e facilitare il lavoro degli investigatori.

Focus sulla sicurezza stradale ad Aprilia

L'incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale in aree considerate a rischio. Via del Genio Civile ad Aprilia, come già menzionato, è un'arteria stradale che ha purtroppo una storia di incidenti. La polizia locale di Aprilia svolge un ruolo fondamentale in questo contesto, occupandosi non solo del controllo del traffico e della prevenzione, ma anche del rilevamento degli incidenti stradali. Le sue funzioni si estendono alla garanzia della sicurezza urbana e alla tutela dei cittadini, un impegno costante per la comunità.

Il Comune di Aprilia, consapevole delle sfide legate alla viabilità, si impegna attivamente attraverso il proprio corpo di polizia locale. Vengono regolarmente promosse campagne di sensibilizzazione volte a educare i cittadini sull'importanza della prudenza alla guida e sull'uso corretto della strada. Inoltre, vengono condotti interventi di monitoraggio specifici sui punti critici della viabilità cittadina, con particolare attenzione alle strade maggiormente soggette a rischio incidenti, nel tentativo di prevenire ulteriori tragedie e migliorare la sicurezza complessiva per tutti gli utenti della strada.