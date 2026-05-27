Un grave incidente domestico ha scosso la comunità di Atripalda, in provincia di Avellino, dove un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ustionato. Il piccolo è stato investito da acqua bollente contenuta in una pentola, un evento le cui cause esatte sono ancora in fase di accertamento. L'impatto dell'acqua ha interessato in modo significativo il torace e gli arti inferiori e superiori del bambino, provocando ustioni di notevole entità che hanno richiesto un immediato e complesso intervento sanitario.

L'intervento dei soccorsi e il trasferimento d'urgenza

La prontezza della madre è stata cruciale: ha prestato i primi soccorsi al figlio e ha allertato immediatamente il 118. L'intervento del personale sanitario è stato rapido, con un'ambulanza che ha trasportato il piccolo paziente all'ospedale “Moscati” di Avellino. Qui, i medici hanno lavorato per stabilizzare le sue condizioni cliniche, valutando la gravità delle ustioni. Data la natura delle lesioni, è stato ritenuto indispensabile il trasferimento del bambino, tramite ambulanza, al Centro grandi ustioni di Napoli. Questa struttura è riconosciuta come un polo di eccellenza e altamente specializzato nella cura e gestione di pazienti con ustioni di grave entità, in particolare per i minori, garantendo le terapie più appropriate e un percorso di recupero mirato.

L'importanza dei centri specializzati e i precedenti

Questo tragico episodio di Atripalda si inserisce in un contesto più ampio di incidenti domestici che, purtroppo, coinvolgono frequentemente bambini in tenera età. La casistica evidenzia la vulnerabilità dei più piccoli a pericoli presenti nell'ambiente domestico. Un caso analogo, recentemente riportato, ha visto protagonista un altro bambino di cinque anni a Fabbrico, il quale si è rovesciato addosso acqua bollente mentre si trovava nella propria abitazione. In quella specifica circostanza, l'efficacia dei primi soccorsi è stata seguita da un trasporto d'urgenza in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma. Tale struttura rappresenta un centro di riferimento fondamentale per le grandissime ustioni e per la pediatria d’emergenza, sottolineando l'importanza di disporre di infrastrutture sanitarie adeguate e specializzate.

Questi eventi drammatici ribadiscono con forza la necessità di un intervento medico tempestivo e, soprattutto, del trasferimento immediato dei piccoli pazienti presso strutture specialistiche in grado di gestire al meglio le ustioni gravi, garantendo le migliori possibilità di recupero e riducendo i rischi di complicanze a lungo termine.

Mentre il piccolo paziente riceve le cure necessarie e specialistiche presso il Centro grandi ustioni di Napoli, le autorità competenti stanno proseguendo con gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente avvenuto nell'abitazione di Atripalda. L'obiettivo è chiarire ogni dettaglio che possa aver contribuito a questa tragica fatalità, al fine di comprendere appieno le circostanze che hanno portato alle gravi ustioni del bambino.