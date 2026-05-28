La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di livello giallo, valida per l'intera giornata odierna dalle ore 13:00 alle ore 21:00. L'avviso segnala la possibilità di fenomeni temporaleschi intensi, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento, che interesseranno l'intero territorio regionale. Questa segnalazione è cruciale per la prevenzione di possibili disagi e situazioni di rischio.

L'allerta prevede temporali localmente intensi, con rischio di dissesto idrogeologico. I pericoli includono allagamenti, un repentino innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, ruscellamenti superficiali con trasporto di detriti e la potenziale caduta di rami o alberi.

Si raccomanda particolare attenzione nelle aree già colpite da recenti precipitazioni, dove il terreno è più vulnerabile e meno capace di assorbire ulteriori volumi d'acqua, aumentando così la probabilità di criticità.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile della Campania invita la cittadinanza a mantenere un elevato livello di attenzione durante l'intero periodo di validità dell'allerta. I temporali, infatti, potrebbero evolvere rapidamente e presentare un'intensità variabile, rendendo indispensabile un monitoraggio costante della situazione meteorologica. Si raccomanda di consultare gli avvisi ufficiali e di limitare gli spostamenti non strettamente necessari, in particolare nelle fasce orarie indicate.

È fondamentale adottare misure precauzionali: evitare aree a rischio come corsi d'acqua, sottopassi e zone depresse che potrebbero allagarsi rapidamente, mettere in sicurezza oggetti esterni che potrebbero essere spostati o danneggiati dalle raffiche di vento e prestare massima cautela alla guida a causa della possibile riduzione della visibilità e della presenza di acqua sulla carreggiata.

L'impegno della Protezione Civile regionale

La Protezione Civile della Regione Campania svolge un ruolo cruciale nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi naturali e antropici che possono interessare il territorio. L'organizzazione si impegna costantemente nella pianificazione di interventi mirati, nella diffusione tempestiva delle allerte e nella promozione di una stretta collaborazione con gli enti locali e i cittadini.

Questo approccio sinergico è fondamentale per garantire la massima sicurezza della popolazione di fronte a eventi meteorologici avversi, come quelli previsti per la giornata odierna, e per minimizzare l'impatto di tali fenomeni.