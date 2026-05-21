Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha interessato i Campi Flegrei alle 5.50 di giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato avvertito distintamente in tutti i quartieri di Napoli e in numerosi comuni della provincia. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato la magnitudo dell'evento.

L'epicentro del sisma è stato localizzato in mare, tra la costa di Bacoli e quella di Pozzuoli, a una profondità di soli 3 chilometri. La scossa, percepita come particolarmente intensa e di lunga durata, ha destato allarme tra i residenti.

Molti hanno riferito sui social network di essere stati svegliati dal tremore, descrivendolo come "lunghissimo". La paura ha spinto numerose persone a scendere in strada.

Monitoraggio costante dell'area flegrea

L'area dei Campi Flegrei è soggetta a un monitoraggio costante da parte dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV. Questo avviene attraverso una rete multiparametrica avanzata, capace di rilevare con precisione parametri sismici, geodetici e geochimici. L'utilizzo di strumenti sia permanenti che mobili assicura una sorveglianza continua dell'attività vulcanica e sismica della zona.

Il sistema di monitoraggio è fondamentale per la raccolta di dati in tempo reale, essenziali per la localizzazione e la caratterizzazione di ogni evento sismico. Questo permette di avere un quadro sempre aggiornato sulla dinamica del territorio flegreo.