Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha risvegliato Napoli e i comuni dell’area flegrea e occidentale poco dopo l’alba, alle 5.51. L’evento sismico, con ipocentro a soli 3 chilometri di profondità, è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Numerose testimonianze hanno descritto lampadari oscillanti e scricchiolii nelle abitazioni, generando apprensione diffusa.

Questa scossa si annovera tra le più intense da quando il fenomeno del bradisismo ha ripreso vigore nella zona. L’intensità e la durata hanno richiamato l’evento del 30 giugno dell’anno precedente, una scossa di magnitudo 4.6, la più violenta degli ultimi quarant’anni da quando il bradisismo è tornato a manifestarsi.

I social network sono stati invasi da testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto. Nonostante la percezione marcata, al momento non si registrano danni importanti a persone o cose, e le verifiche sono in corso.

Contesto sismico dei Campi Flegrei

L’evento delle 5.51 si inserisce nel quadro di sismicità che caratterizza i Campi Flegrei e la zona occidentale di Napoli, aree soggette a ciclici fenomeni di bradisismo. Questo sisma, per la sua entità, si colloca tra i principali degli ultimi anni. Tuttavia, non sono state riscontrate conseguenze rilevanti sulla sicurezza di edifici e infrastrutture, un dato rassicurante per la densa popolazione locale.

Il monitoraggio dell'INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio sismico dell’area vesuviana e dei Campi Flegrei.

L’ente gestisce reti di sorveglianza avanzate per la rilevazione in tempo reale delle scosse e la valutazione del rischio sismico. Il portale ufficiale dell’INGV offre aggiornamenti costanti, fungendo da punto di riferimento affidabile per i residenti.