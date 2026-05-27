Il 29 maggio 2026 segna l'inizio di un nuovo piano orari per il trasporto pubblico di Capri, gestito da ATC S.r.l. Fino al 15 giugno 2026, la novità principale è la partenza dei bus dai capolinea con capienza ridotta. Questa misura mira a risolvere i disagi degli autobus affollati, garantendo l'accesso ai passeggeri alle fermate intermedie e fluidificando il servizio.

Il provvedimento interesserà tre tratte urbane: Marina Piccola - Capri, Capri - Anacapri e Marina Grande - Capri. In alcune fasce orarie, i veicoli accetteranno ai terminal un numero di passeggeri inferiore alla capienza massima.

L'obiettivo è "garantire la disponibilità di posti lungo il percorso, abbattendo i disagi cronici legati al transito di bus già completamente stipati".

Potenziamento delle corse e nuove partenze

Per far fronte all'aumento di presenze estive, il piano prevede un potenziamento delle corse verso Marina Piccola. Dalle 10:00, la frequenza sarà ogni quindici minuti. Per ottimizzare la distribuzione e il traffico, è istituita una partenza straordinaria alle 10:30 dalla fermata intermedia di Torre Saracena, in aggiunta alla corsa regolare dal terminal di Marina Piccola.

Pagamenti elettronici a bordo: addio al contante

Un'altra innovazione di ATC S.r.l. riguarda i pagamenti a bordo. Dalla metà di giugno 2026, non sarà più possibile il pagamento in contanti sul mezzo.

I pagamenti avverranno esclusivamente con strumenti elettronici: carte di credito, debito, contactless e app dedicate ATC GO e MooneyGo. L'obiettivo è migliorare la puntualità delle corse, evitando code e attese per il resto, e facilitare il pagamento per residenti e turisti, accettando i principali circuiti (Visa, Mastercard, Maestro).

L'acquisto in contanti resterà disponibile presso le biglietterie ATC e le rivendite autorizzate sull'isola e nei punti di imbarco, come i terminal di Capri, Anacapri, Marina Piccola e Marina Grande. L'Amministratore Unico di ATC S.r.l., Alberto Villa, ha sottolineato che "questa misura rappresenta un passo concreto verso un servizio più efficiente e moderno, garantendo l'acquisto in contanti presso le biglietterie e rivendite". La data esatta di entrata in vigore sarà comunicata entro l'inizio di giugno 2026.