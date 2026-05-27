Una statua di Lionel Messi, alta circa 21 metri e inaugurata nel dicembre 2025 nella città indiana di Kolkata, rischia la rimozione per motivi di sicurezza. Un'ispezione ha rivelato carenze strutturali significative, sollevando forti preoccupazioni sulla sua stabilità. La scultura, situata nei pressi della Lake Town Clock Tower, era stata svelata dal calciatore argentino durante il suo "GOAT India tour".

L'intervento del Public Works Department (PWD) del Bengala Occidentale è stato attivato dopo segnalazioni di residenti che avevano notato oscillazioni della struttura durante forti raffiche di vento.

Il deputato Sharadwat Mukherjee ha confermato che gli ingegneri governativi hanno giudicato la statua della leggenda argentina del calcio insicura. Un lavoratore sul posto ha riferito: "Dai piedi al corpo, la statua oscilla. È possibile che qualcosa sotto si sia incrinato. Se i venti forti continueranno, potrebbe persino cadere".

Carenze strutturali e ordine di rimozione

L'indagine del PWD ha accertato "carenze strutturali" e un centro di gravità "non bilanciato", compromettendo la sicurezza pubblica. Il rapporto degli ingegneri ha avvertito di un possibile crollo con l'arrivo delle piogge monsoniche. Le autorità hanno quindi disposto la rimozione immediata della statua, avviando le operazioni per la messa in sicurezza dell'area.

Realizzazione, controversie e contesto

La statua di Messi, che lo ritrae con la Coppa del Mondo, è stata realizzata in ferro e vetroresina in soli quaranta giorni dall'artista Monty Paul e dal suo team. Fin dall'inaugurazione, aveva generato dibattiti tra i tifosi per la sua somiglianza. La struttura era stata eretta su un terreno del PWD senza il necessario nulla osta dall'ente.

La decisione di rimuovere la statua di Messi segue di pochi giorni la rimozione di un'altra scultura calcistica nei pressi dello stadio Salt Lake di Kolkata. Le autorità locali, con polizia e municipalità di South Dum Dum, gestiscono le procedure per la messa in sicurezza e la futura ricollocazione della statua.