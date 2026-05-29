Il Comune di Capri ha riaffermato con decisione la necessità improrogabile di assicurare il pieno rispetto dell’ordinanza che disciplina la convivenza civile sull’isola. L’amministrazione comunale ha posto l'accento sul fatto che la priorità assoluta rimane la garanzia dell'osservanza delle regole stabilite, un aspetto cruciale specialmente durante la stagione estiva, periodo in cui l’afflusso di visitatori e turisti si intensifica in modo significativo. Questo impegno mira a rafforzare le normative vigenti per un’isola meravigliosa.

Regole chiare per una convivenza armoniosa a Capri

L’ordinanza comunale, già pienamente operativa e in vigore, è stata concepita per stabilire un quadro normativo preciso, con l'obiettivo primario di salvaguardare la qualità della vita sia per i residenti permanenti sia per i numerosi turisti che scelgono Capri come destinazione. La finalità esplicita di queste disposizioni è quella di mantenere un equilibrio e un’armonia costanti tra le diverse esigenze della popolazione locale e quelle dei milioni di visitatori che ogni anno affollano le sue coste. Tra le direttive più rilevanti contenute nell'ordinanza, spiccano il rispetto rigoroso degli orari di apertura e chiusura per tutte le attività commerciali, una gestione oculata e strategica dei flussi turistici per evitare sovraffollamento, e l'impegno costante nella tutela dell’ambiente e del paesaggio unico dell'isola, elementi fondamentali per preservarne l'integrità.

L'impegno dell'amministrazione per un'isola sostenibile

Il sindaco e l'intera giunta comunale hanno sottolineato con fermezza come il rispetto scrupoloso di questa ordinanza rappresenti uno strumento indispensabile e fondamentale per garantire una serena e proficua convivenza sull'isola. L’amministrazione ha ribadito che la sua "priorità è garantire la convivenza su un’isola meravigliosa come Capri", evidenziando l'importanza vitale di un’azione sinergica e condivisa. Questa collaborazione deve coinvolgere attivamente le istituzioni locali, i cittadini residenti e tutti gli operatori turistici che lavorano sull'isola. L'obiettivo ultimo è preservare le caratteristiche uniche e l'inestimabile patrimonio di Capri, promuovendo al contempo comportamenti responsabili e un profondo rispetto per le normative vigenti, essenziali per un turismo sostenibile e rispettoso delle risorse naturali e culturali dell'isola.

Capri, universalmente riconosciuta e apprezzata a livello internazionale per il suo straordinario patrimonio naturale e culturale, continua dunque a focalizzarsi su una gestione attenta, regolamentata e lungimirante della convivenza. Questo approccio è particolarmente cruciale nei periodi di maggiore affluenza turistica, quando la pressione sulle risorse e sull'ambiente dell'isola è più elevata. L'isola si impegna a mantenere il suo fascino inalterato attraverso una governance che bilancia accoglienza e protezione, assicurando un futuro equilibrato per residenti e visitatori.