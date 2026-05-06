Una nave portacontainer della compagnia francese CMA CGM, identificata come ‘San Antonio’, è stata colpita da un attacco mentre transitava nel Stretto di Hormuz. L’episodio, avvenuto martedì, ha causato danni all’imbarcazione e il ferimento di diversi membri dell’equipaggio. I feriti sono stati prontamente evacuati e stanno ricevendo cure mediche, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza in una delle rotte marittime più strategiche globali.

Dettagli sull’attacco e l’equipaggio

L’aggressione alla nave ‘San Antonio’ ha avuto conseguenze dirette sull’equipaggio.

La CMA CGM ha confermato il ferimento di alcuni marinai, la maggior parte di nazionalità filippina. Questi membri dell’equipaggio sono stati immediatamente evacuati dalla nave per ricevere attenzioni mediche. La compagnia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: “CMA CGM is closely monitoring the situation and remains fully mobilized alongside the crew”, evidenziando la serietà della gestione dell'emergenza eil supporto fornito al personale coinvolto.

Il ruolo della CMA CGM e la rilevanza dello Stretto di Hormuz

La CMA CGM è uno dei leader mondiali nel trasporto marittimo, gestendo una vasta flotta di portacontainer su rotte internazionali, cruciale per il commercio globale. L’incidente si è verificato nello Stretto di Hormuz, un corridoio marittimo di importanza vitale che connette il Golfo Persico al Golfo di Oman e al Mar Arabico.

Attraverso questo stretto transita una porzione considerevole del traffico commerciale mondiale, rendendolo un punto focale per sicurezza e stabilità regionale.

L’attacco alla nave ‘San Antonio’ si inserisce in un contesto di preoccupazione per la sicurezza della navigazione in quest’area altamente sensibile. Lo Stretto di Hormuz è stato in passato teatro di numerosi incidenti e atti ostili contro imbarcazioni civili e commerciali, alimentando il dibattito sulla sicurezza della navigazione. Questo episodio riaccende i riflettori sulla vulnerabilità delle rotte internazionali e sull’importanza di misure di sicurezza rafforzate.