La CGIL ha annunciato una significativa iniziativa per la promozione della legalità e dell'educazione: una Marcia Popolare dell’Educazione che si terrà sabato prossimo a Napoli. L'evento, con partenza prevista da piazza Garibaldi, è promosso dal sindacato in collaborazione con numerose associazioni e mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza cruciale dell'educazione come strumento fondamentale di prevenzione e contrasto alle devianze sociali che affliggono il territorio.

L'appuntamento è fissato per la mattina di sabato e si preannuncia come un momento di grande partecipazione civica, coinvolgendo attivamente studenti, insegnanti, lavoratori e rappresentanti del vasto mondo associativo.

Questa manifestazione si inserisce in un più ampio e strutturato percorso di mobilitazione che la CGIL ha intrapreso con l'obiettivo di richiamare con forza l'attenzione delle istituzioni e dell'intera società civile sulla necessità impellente di investire in modo sostanziale nell'istruzione e nella formazione. Questi settori sono infatti considerati elementi imprescindibili per la crescita equilibrata e la coesione sociale di una comunità.

La mobilitazione per l'educazione e la legalità

La marcia prenderà il via da piazza Garibaldi, cuore pulsante della città, e si snoderà attraverso alcune delle principali arterie stradali di Napoli, trasformandosi in un corteo pacifico ma determinato. Tra i promotori di questa importante iniziativa figurano, oltre alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, diverse realtà associative e sindacali che da tempo sono impegnate con dedizione nella tutela dei diritti civili e sociali e nella promozione della cultura della legalità.

L'obiettivo dichiarato e condiviso da tutti i partecipanti è quello di «rimettere al centro dell’agenda pubblica la questione educativa», sottolineando con enfasi come la scuola e, più in generale, l'educazione rappresentino strumenti essenziali e insostituibili per prevenire efficacemente fenomeni di illegalità diffusa e di profondo disagio sociale, soprattutto tra le nuove generazioni.

La CGIL ha ribadito con chiarezza che la manifestazione non intende essere un mero momento di protesta, ma si propone piuttosto come un'occasione preziosa di proposta concreta e di confronto costruttivo tra i cittadini, le istituzioni locali e nazionali e tutti gli operatori del settore educativo e sociale. La scelta strategica di Napoli come sede dell'evento non è casuale, ma è legata alla volontà di lanciare un segnale forte e inequivocabile in un territorio che, secondo l'analisi del sindacato, necessita urgentemente di maggiori e mirati investimenti in politiche educative e sociali, capaci di generare un impatto positivo e duraturo.

L'impegno della CGIL e le sfide sociali

La CGIL, in quanto una delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali italiane, è da sempre attiva e in prima linea nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione dei diritti sociali per tutti i cittadini. Negli ultimi anni, il sindacato ha più volte evidenziato la necessità improrogabile di rafforzare in maniera significativa le politiche educative come risposta strutturale e a lungo termine alle crescenti criticità sociali. Ha sottolineato, in particolare, come la prevenzione di fenomeni problematici passi ineludibilmente anche attraverso l'inclusione sociale e una formazione di qualità, accessibile a tutti.

In tempi recenti, la CGIL ha espresso una profonda preoccupazione per l'aumento preoccupante di episodi di violenza e di disagio giovanile, ribadendo con fermezza che «le politiche securitarie hanno fallito» nel loro intento di risolvere le problematiche alla radice.

Per questo, il sindacato insiste sulla necessità di puntare con decisione su un approccio che valorizzi in modo sistematico la scuola e l'educazione, considerandoli strumenti primari e insostituibili per la costruzione di una società basata sulla legalità e sulla coesione sociale. L'iniziativa di sabato si inserisce pienamente in questo quadro di impegno costante e di mobilitazione civica per la realizzazione di una società più giusta, equa e inclusiva per tutti.