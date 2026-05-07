Il collegio difensivo di Andrea Sempio, composto dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, è intensamente impegnato nel recupero di un particolare materiale audio. Si tratta di un podcast che il trentottenne avrebbe ascoltato il 14 aprile 2025. In quella data, una microspia installata nella sua automobile ha captato una serie di sue frasi sconnesse. Tali affermazioni sono emerse subito dopo l'interrogatorio a cui Sempio non ha risposto. Secondo la Procura di Pavia, tali parole costituirebbero un'ammissione del movente dell'omicidio di Chiara Poggi, il delitto che gli viene contestato nella nuova inchiesta sul caso di Garlasco.

Gli avvocati della difesa si sono riuniti sin dalla mattinata per confrontarsi e tentare di recuperare il podcast in questione, che trattava proprio del delitto di Garlasco. L'obiettivo primario è analizzare minuziosamente il contenuto della trasmissione. Questa analisi mira a sostenere la tesi difensiva secondo cui le frasi di Sempio sarebbero state semplici riflessioni e commenti estemporanei e confusi, derivanti dall'ascolto di quel programma. Al contrario, la Procura pavese e i Carabinieri di Milano ritengono che nelle intercettazioni Sempio avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Inoltre, si sostiene che nei giorni precedenti il delitto avrebbe telefonato a Chiara per tentare un approccio, al quale la sorella dell'amico avrebbe replicato con un secco "non ci voglio parlare con te".

La controversia sull'audio intercettato

La difesa di Andrea Sempio sostiene con fermezza che le frasi intercettate siano il risultato di riflessioni personali e commenti estemporanei scaturiti dall'ascolto del podcast. Gli avvocati Cataliotti e Taccia stanno lavorando assiduamente per dimostrare che il contesto delle parole registrate non rappresenta una confessione, bensì una reazione a quanto ascoltato nella trasmissione. Di contro, la Procura di Pavia ritiene che dalle intercettazioni emergano elementi cruciali che collegherebbero Sempio al movente dell'omicidio di Chiara Poggi. Questo collegamento, si argomenta, sarebbe particolarmente evidente nella presunta visione di video personali e nei tentativi di contatto telefonico con la vittima.

Il contesto del delitto di Garlasco e la nuova indagine

Il delitto di Garlasco fa riferimento all'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 nella cittadina lombarda. La nuova inchiesta vede ora coinvolto Andrea Sempio, già ascoltato in passato come persona informata sui fatti. La Procura di Pavia ha riaperto le indagini in seguito all'emersione di nuove prove, tra cui spiccano le intercettazioni del 14 aprile 2025. Il podcast che la difesa sta cercando di recuperare è stato trasmesso da una testata nazionale e si concentra in modo approfondito sul caso Poggi, fornendo ricostruzioni e analisi dettagliate dei fatti e dei protagonisti coinvolti.