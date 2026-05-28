Un'importante iniziativa di solidarietà è stata presentata in Campania per sostenere una casa famiglia in Uganda dedicata ai bambini affetti da albinismo. Il progetto mira a contrastare le discriminazioni e le violenze che colpiscono i minori albini in Uganda, dove spesso sono vittime di grave esclusione sociale.

L'iniziativa è stata illustrata a Napoli, presso la sede della Fondazione Banco di Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali e associazioni impegnate nella tutela dei diritti umani. Il progetto prevede la raccolta di fondi e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla difficile condizione dei bambini albini in Uganda.

I promotori hanno sottolineato come questi minori siano esposti a pregiudizi e superstizioni che li pongono a grave rischio per la loro incolumità.

Dettagli del Progetto e Supporto alla Casa Famiglia

La casa famiglia, situata nella regione ugandese di Masaka, accoglie attualmente venti bambini albini, offrendo loro protezione, istruzione e assistenza sanitaria. Il progetto, sostenuto da organizzazioni campane, si propone di migliorare le loro condizioni di vita e garantire un futuro più sereno e sicuro. Le attività includono la fornitura di materiali scolastici, l'accesso a cure mediche specialistiche e la promozione di campagne informative per combattere efficacemente la discriminazione.

Albinismo in Uganda: Contesto e Discriminazione

L'albinismo è una condizione genetica caratterizzata dalla mancanza di pigmentazione nella pelle, nei capelli e negli occhi. In Uganda, le persone con albinismo sono spesso oggetto di stigmatizzazione e violenza a causa di credenze errate e superstizioni profondamente radicate e diffuse nella società. I minori albini sono particolarmente vulnerabili e necessitano di protezione adeguata e inclusione sociale.