Nella giornata di lunedì 25 maggio, alle ore 7:00 circa le forze dell'ordine, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco sono intervenuti per il soccorso di una donna. Dopo una trattativa durata 3 ore, si sono ritrovati davanti Belen Rodriguez. Stando a quanto riportato dai pompieri, la showgirl era in un forte stato confusionale. Dopo essere stata ricoverata per una notte per essere stata sottoposta ad accertamenti medici, la 41enne è stata dimessa e sta in buone condizioni.

Belen Rodriguez dimessa dal Policlinico di Milano

Ieri, le forze dell'ordine insieme al personale sanitario del 118 e ai vigili del fuoco erano stati chiamati da un condomino a causa delle urla provenienti dall'appartamento di una donna.

Arrivati sul posto le forze dell'ordine hanno dovuto intavolare una trattativa di 3 ore ed una volta aperta la porta si sono ritrovati a che fare con Belen Rodriguez. Il giorno seguente i vigili del fuoco hanno fornito la propria versione dei fatti in merito all'episodio che ha coinvolto la 41enne argentina: "Non sapendo se fosse da sola, abbiamo dovuto forzare la porta d'ingresso". E ancora: "Era in evidente stato confusionale, a un certo punto ha deciso di aprire. Riusciva soltanto a dire qualche parola, a monosillabi". A quanto pare la showgirl dopo essere passata da un balconcino comunicante, è entrata in bagno ma avendo chiuso la porta non riusciva più ad uscire.

La reazione da parte di alcuni utenti del web

L'episodio che ha visto coinvolta Belen Rodriguez è stato oggetto di discussione fra gli utenti di X.

Un utente ha commentato: "Non riesco a non pensare ai suoi figli. Spero che qualcuno se ne occupi al suo posto visto che ultimamente non sembra essere in grado di farlo". Un altro utente ha scritto: "Tutto è bene quel che finisce bene. Mi auguro che Belen possa finalmente trovare un po' di pace per sé stessa e per chi le sta intorno". Infine c'è chi ha espresso un pensiero più empatico nei confronti della 41enne: "Belen ha bisogno d'aiuto. Mi auguro che la famiglia non la lasci sola e che anzi si occupi di lei per farla tornare quel fiore che abbiamo conosciuto quand'è arrivata in Italia".