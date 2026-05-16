Sono stati sbloccati i fondi necessari per il restyling dello stadio Arechi di Salerno. L'annuncio è arrivato da Roberto Fico durante una tappa dell'evento Nova in città, portando una svolta attesa per gli impianti sportivi locali. L'assessora regionale Claudia Pecoraro ha chiarito che, a seguito di una revisione di medio termine, era emerso che il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) non poteva essere impiegato per finanziare strutture sportive. Questa limitazione aveva precedentemente causato l'interruzione dei lavori sia per lo stadio Arechi che per il Palatulimieri.

La situazione si è risolta grazie all'individuazione di una fonte di finanziamento alternativa, che ha permesso di riavviare l'intero processo. L'azienda Arus, responsabile degli appalti, ha già dato il via alle prime operazioni concrete. Queste includono la demolizione del Palatulimieri e la contemporanea ristrutturazione del campo Volpe. Quest'ultimo intervento è di fondamentale importanza per garantire un'area di gioco adeguata e conforme alle esigenze delle competizioni sportive, in linea con il piano originario.

Il cronoprogramma dei lavori e gli interventi prioritari

L'intero progetto di riqualificazione procederà per lotti successivi. Dopo la fase iniziale che vede la demolizione del Palatulimieri e la sistemazione del campo Volpe, l'attenzione si sposterà sugli interventi specifici previsti per lo stadio Arechi.

Le istituzioni coinvolte hanno assicurato che il cronoprogramma stabilito inizialmente sarà rispettato, mantenendo fede agli impegni presi.

Parallelamente alle demolizioni già avviate al Palatulimieri e al campo Volpe, sono state installate le barriere per la curva nord dello stadio Arechi. Questi interventi si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione delle strutture sportive cittadine. L'obiettivo è duplice: assicurare impianti moderni e funzionali per le competizioni e, al contempo, garantire la massima sicurezza per gli spettatori.

Ruolo di Arus e importanza dello stadio Arechi

Lo stadio Arechi si conferma come una delle infrastrutture sportive più significative di Salerno. L'azienda Arus, in qualità di gestore degli appalti, coordina con precisione tutte le fasi dei lavori di ristrutturazione.

Le attività comprendono sia la messa in sicurezza degli impianti esistenti sia il loro adeguamento alle più recenti normative per le manifestazioni sportive. La conferma del rispetto del cronoprogramma da parte delle autorità sottolinea l'impegno a completare la riqualificazione nei tempi previsti, rispondendo alle aspettative della cittadinanza.