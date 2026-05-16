Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, è intervenuto il 16 maggio 2026 al forum 'Verso il sud' in corso a Sorrento, focalizzando l'attenzione sulla gestione dei flussi turistici e il fenomeno dell'overtourism. Fico ha evidenziato come in Campania, e più in generale nel Sud Italia, "zona importante dell’intero Mediterraneo", esistano le condizioni ideali per attrarre investimenti importanti e duraturi.

Durante il suo intervento, il governatore ha sottolineato le significative potenzialità del territorio campano. Ha citato la presenza di "grandi università, grandi innovazioni, grande professionalità", aggiungendo che "ci sono ragazzi e ragazze che stanno crescendo e che saranno il futuro di una crescita importante del Mezzogiorno".

Queste risorse umane e intellettuali sono considerate un motore fondamentale per lo sviluppo regionale.

Gestione dei flussi turistici e impatto sui residenti

Affrontando il tema del rischio legato all’overtourism, Fico ha chiarito che il turismo, pur essendo una componente essenziale della crescita del PIL italiano, "va anche gestito bene". Ha insistito sulla necessità di trattare i flussi turistici come una "vera e propria industria", capace di generare non solo benefici economici ma anche potenziali "scompensi sociali". Tra questi, ha menzionato il rischio che cittadini e studenti vengano "cacciati" dalle proprie città a causa del rialzo degli affitti, rendendo difficile trovare un alloggio adeguato.

Il presidente ha quindi ribadito l'importanza di un approccio strategico e lungimirante: "Il turismo è sicuramente importante ma va gestito con intelligenza e lungimiranza, distribuendo i flussi e facendolo su tutta la stagionalità". Questo approccio mira a trovare un equilibrio sostenibile tra lo sviluppo turistico e la tutela della qualità della vita dei residenti, promuovendo una convivenza armoniosa tra chi abita il territorio e chi lo visita.

Il turismo, pilastro dell’economia italiana

Il settore turistico si conferma un pilastro fondamentale dell’economia italiana, contribuendo per circa il 13% al PIL nazionale e superando, con l'indotto, il 25%. Questi dati sono stati ripresi anche dal ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, che in un forum a Santa Margherita Ligure ha ribadito l'esigenza di affrontare l'overtourism.

Mazzi ha suggerito di migliorare la gestione attraverso strumenti tecnologici e una più efficace distribuzione dei flussi, mettendo in guardia contro una "narrazione negativa" che potrebbe disincentivare i turisti internazionali e danneggiare l'immagine del Paese.

Le istituzioni coinvolte nel settore turistico sono attivamente impegnate nella promozione di iniziative a supporto di agenzie di viaggio e operatori. L'obiettivo è garantire trasparenza e tutela ai viaggiatori, anche attraverso campagne informative e meccanismi di rimborso in caso di cancellazioni dovute a fattori indipendenti dalla volontà dei turisti, rafforzando così la fiducia generale nel sistema turistico italiano e incentivando le prenotazioni.