Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha posto l'accento sul fenomeno dell'overtourism in occasione di un incontro tenutosi a Sorrento il 16 maggio. Fico ha chiaramente evidenziato come il settore del turismo costituisca una componente essenziale per la crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano, ma ha al contempo sottolineato l'imperativa necessità di una gestione attenta e strategica dei flussi turistici. Questa esigenza si manifesta con particolare urgenza nelle città del Sud Italia. Il presidente ha affermato con chiarezza che "il turismo è una parte della crescita del pil italiano, ma va anche gestito bene".

Fico ha manifestato profonda preoccupazione per le ripercussioni negative che un turismo non regolato può generare sulle comunità locali. Ha specificamente menzionato il rischio concreto che residenti e studenti possano essere "praticamente ‘cacciati’ dalle loro città", trovandosi nell'impossibilità di reperire un'abitazione a causa del rialzo degli affitti. Per questo motivo, il presidente ha ribadito con forza l'importanza di considerare i flussi turistici come una vera e propria industria, che richiede di essere governata con equilibrio e lungimiranza. L'obiettivo è una distribuzione oculata dei visitatori lungo l'intero arco dell'anno e su tutto il territorio regionale, al fine di prevenire concentrazioni eccessive e i conseguenti scompensi sociali che ne derivano.

Strategie per la gestione sostenibile e gli investimenti nel territorio

Il presidente Fico ha altresì dichiarato che, sia in Campania sia più in generale in tutto il Sud Italia, sussistono le condizioni ideali per realizzare investimenti importanti nel settore turistico e nelle relative infrastrutture. Ha enfaticamente sottolineato che la promozione del turismo deve avvenire secondo un modello di sviluppo sostenibile, che miri a valorizzare non esclusivamente le grandi città d'arte, come Napoli, ma anche le aree interne della regione. Questo si può ottenere attraverso la promozione della cultura, dell'enogastronomia e la garanzia di trasporti efficienti. Tra i progetti specifici, Fico ha citato il potenziamento della rete ferroviaria regionale e della Circumvesuviana.

Ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale di eventi internazionali di grande risonanza, come l'America’s Cup, che Napoli si appresta a ospitare il prossimo anno, considerandoli un'opportunità straordinaria per attrarre ulteriori investimenti e stimolare la rigenerazione urbana del capoluogo e delle aree circostanti.

Una strategia equilibrata per lo sviluppo del territorio

Concludendo il suo intervento, il presidente Fico ha fermamente ribadito che "il turismo è sicuramente importante ma va gestito con intelligenza e lungimiranza, distribuendo i flussi e facendolo su tutta la stagionalità". Ha inoltre delineato le priorità della sua amministrazione, che includono il rafforzamento della sanità pubblica, della scuola pubblica, della cultura e dei trasporti.

L'obiettivo primario è trasformare la Campania in una regione più moderna, sostenibile e in grado di trattenere i talenti. L'attenzione meticolosa alla gestione dei flussi turistici si inserisce in una visione strategica più ampia di sviluppo equilibrato del territorio, una visione che mira concretamente a creare lavoro e ad assicurare diritti e opportunità a tutti i cittadini della regione.