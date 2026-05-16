Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato ufficialmente la revoca dei fondi precedentemente stanziati per la costruzione dell’ospedale unico destinato a servire la Penisola sorrentina e la Costiera amalfitana. La decisione, comunicata il 16 maggio 2026 durante il forum 'Verso il sud', è stata motivata principalmente dalla persistente assenza di un luogo definito e idoneo per l'edificazione della nuova struttura sanitaria. Fico ha chiarito la posizione della Regione, affermando in modo perentorio: “I finanziamenti si revocano quando non c'è un progetto in campo.

In questo caso un luogo dove fare l'ospedale”. Questa dichiarazione sottolinea la necessità di una base concreta e pianificata per l'allocazione delle risorse pubbliche, evidenziando come la mancanza di un sito specifico abbia reso insostenibile il mantenimento dell'impegno economico. La revoca rappresenta un punto di svolta significativo per il progetto, che ora richiederà una revisione strategica per poter progredire.

Le ragioni e le implicazioni della revoca

La determinazione della Giunta Regionale della Campania, guidata dal presidente Fico, comporta la perdita di un finanziamento stimato in circa 100 milioni di euro. Queste risorse erano state originariamente assegnate per la realizzazione dell'ospedale unico a Sant’Agnello, un progetto ritenuto cruciale per l'assistenza sanitaria locale.

La formalizzazione della revoca è giunta a seguito della prolungata mancanza di individuazione di un sito idoneo e concretamente disponibile per l'avvio dei lavori. Nonostante la gravità della decisione, il presidente Fico ha voluto rassicurare l'opinione pubblica, specificando che la revoca “non significa non fare l'ospedale, ma recuperare soldi che non potrebbero essere spesi”. Questa precisazione mira a fugare eventuali preoccupazioni, suggerendo che si tratta di una misura amministrativa volta a ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche. Fico ha inoltre enfaticamente dichiarato che “nessun allarme” è giustificato, poiché “se ci sarà la possibilità, nella scrittura del nuovo Piano ospedaliero, i fondi ci saranno”.

Questo apre uno spiraglio per il futuro del progetto, legandolo indissolubilmente alla prossima pianificazione sanitaria regionale.

Il futuro del progetto e il nuovo Piano ospedaliero

Guardando alle prospettive future, il presidente della Regione ha posto l'accento sull'importanza strategica di elaborare un nuovo Piano ospedaliero. Questo strumento di programmazione sanitaria dovrà essere capace di considerare e integrare le esigenze di tutti i territori della regione, con una particolare attenzione alla costiera sorrentina, che Fico ha esplicitamente definito “un'area importante”. La stesura di questo nuovo Piano si configura come un elemento centrale per la ridefinizione della programmazione sanitaria regionale nei prossimi anni.

L’obiettivo primario è quello di creare un quadro complessivo che possa abbracciare le necessità specifiche dei diversi distretti e comunità. In questo contesto, si mantiene aperta la possibilità di reintegrare i fondi per l'ospedale unico, a condizione che vengano individuate e presentate soluzioni concrete e realizzabili per la sua effettiva costruzione. La Regione, quindi, non chiude definitivamente la porta al progetto, ma ne subordina la riattivazione a una pianificazione più solida e a proposte attuabili.

Il ruolo della Regione Campania nella sanità

La Regione Campania detiene la responsabilità primaria per la pianificazione e la gestione dell'intero sistema sanitario regionale. Questo compito fondamentale si concretizza attraverso la definizione e l'implementazione dei Piani ospedalieri, documenti programmatici che hanno il compito di regolare in modo organico la distribuzione delle strutture sanitarie sul territorio e l'allocazione dei relativi finanziamenti.

Il Piano ospedaliero regionale emerge, dunque, come lo strumento di riferimento imprescindibile per la programmazione degli investimenti nel settore della sanità e per l'organizzazione delle infrastrutture ospedaliere. L'obiettivo ultimo di tale complessa attività di pianificazione è quello di garantire servizi sanitari adeguati e accessibili, capaci di rispondere efficacemente alle mutevoli esigenze di salute dell'intera popolazione campana. La sua corretta elaborazione e attuazione sono cruciali per assicurare un'assistenza di qualità e una distribuzione equa delle risorse.