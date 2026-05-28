L'ex presidente della Camera, Roberto Fico, ha delineato la necessità di un nuovo impulso per Città della Scienza, enfatizzando l'importanza di un approccio basato su "rigore e una missione" per il futuro della Fondazione. L'intervento di Fico giunge in un momento cruciale, a seguito delle recenti dimissioni di Riccardo Villari dalla presidenza della Fondazione Idis-Città della Scienza. Fico ha chiarito che è indispensabile una "missione chiara e condivisa" e ha esortato tutte le istituzioni coinvolte a collaborare per assicurare un futuro stabile al polo scientifico napoletano.

Le dimissioni di Villari, comunicate ufficialmente, hanno aperto una fase di profonda riflessione sulle strategie più efficaci per il rilancio della struttura. Fico ha rimarcato l'urgenza di "pensare al futuro di Città della Scienza", richiamando l'attenzione sulla necessità di un "rigore nella gestione e nella programmazione" per valorizzare appieno il ruolo della Fondazione nel panorama scientifico e culturale italiano.

Le dimissioni di Villari e la risposta istituzionale

La decisione di Riccardo Villari di lasciare la presidenza della Fondazione Idis-Città della Scienza è stata attentamente monitorata dalle istituzioni locali e regionali. La Regione Campania ha prontamente assicurato il proprio impegno per garantire un futuro stabile alla Fondazione, manifestando la volontà di sostenere il polo scientifico partenopeo in questa delicata fase di transizione e nella definizione di una nuova governance.

Città della Scienza, con sede a Napoli, si conferma uno dei principali centri di divulgazione scientifica e tecnologica del Mezzogiorno, con attività dedicate a scuole, famiglie e visitatori da ogni parte d'Italia.

La Fondazione Idis, in qualità di ente gestore, è attivamente impegnata nella promozione della cultura scientifica attraverso l'organizzazione di mostre, eventi e laboratori didattici. Il dialogo tra le istituzioni e i rappresentanti del territorio proseguirà nelle prossime settimane per delineare le linee guida che orienteranno il rilancio e la futura missione di Città della Scienza.

Il ruolo strategico della Fondazione Idis-Città della Scienza

La Fondazione Idis-Città della Scienza è riconosciuta a livello nazionale per il suo significativo contributo alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

Gestisce il Science Centre di Napoli, uno spazio espositivo interattivo interamente dedicato alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione. La missione intrinseca della Fondazione è promuovere la conoscenza scientifica mediante attività educative, divulgative e di ricerca, coinvolgendo attivamente scuole, famiglie e l'intera cittadinanza.

Nel corso degli anni, Città della Scienza ha ospitato numerosi eventi di portata internazionale e ha stretto collaborazioni con prestigiose istituzioni scientifiche e università, consolidando il proprio ruolo di riferimento per la divulgazione scientifica nel Sud Italia. Il futuro della Fondazione rimane al centro dell'attenzione delle istituzioni, che operano per assicurare la continuità e lo sviluppo delle attività del polo napoletano.