La Procura di Roma ha significativamente intensificato le proprie indagini sull'incidente che ha coinvolto la Flotilla, ampliando il raggio delle ipotesi di reato. Oltre al già contestato sequestro di persona, i magistrati di piazzale Clodio stanno ora valutando la possibilità di procedere anche per tortura e violenza sessuale. Questa evoluzione delle indagini si basa su un materiale probatorio significativo, inclusa l'acquisizione e la visione di un video cruciale. Il filmato, diffuso sui canali social dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, mostra chiaramente gli attivisti della Flotilla in una posizione di palese vulnerabilità: inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, mentre vengono apertamente derisi.

L'analisi approfondita del video sarà fondamentale per accertare l'eventuale presenza di cittadini italiani tra le persone riprese e per valutare la rilevanza delle parole di scherno pronunciate dal ministro.

Gli Interrogatori e il Quadro Investigativo

Le attività investigative della Procura di Roma sono entrate nel vivo con l'avvio degli interrogatori degli attivisti italiani rientrati nel Paese. Presso gli uffici di piazzale Clodio, il primo a essere ascoltato, su delega diretta dei pubblici ministeri, è stato il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Nelle prossime ore, verranno raccolte le dichiarazioni di altri attivisti, le quali andranno a integrare e arricchire l'esposto già formalmente depositato dal team legale che assiste la Flotilla.

È importante sottolineare che tutte le ipotesi di reato – dal sequestro di persona alla tortura e alla violenza sessuale – rimangono in una fase preliminare di analisi approfondita, condotta congiuntamente dai magistrati inquirenti e dal procuratore capo, per definire con precisione il quadro accusatorio e le eventuali responsabilità.

Il Video Chiave e le Condizioni degli Attivisti

Il video acquisito agli atti dell'inchiesta riveste un'importanza centrale per la ricostruzione dei fatti. Le immagini, girate nel porto di Ashdod, immortalano gli attivisti della Flotilla in una condizione di palese sottomissione: inginocchiati, con le mani ammanettate dietro la schiena e oggetto di derisione. La posizione in cui sono stati ripresi gli attivisti e, soprattutto, la conferma dell'eventuale presenza di cittadini italiani in quelle specifiche inquadrature, saranno oggetto di ulteriore e meticolosa valutazione da parte della procura.

Parallelamente, la situazione degli attivisti a livello internazionale desta forte preoccupazione. A Istanbul, infatti, ben cinquanta partecipanti alla Flotilla sono stati ricoverati in ospedale a causa delle lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra questi, è stata confermata la presenza di almeno un cittadino italiano. In merito alle sue condizioni di salute, la portavoce italiana, Maria Elena Delia, ha dichiarato: “Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute”. La Delia ha inoltre aggiunto un quadro preoccupante: “Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie e alcuni sono sotto shock”, evidenziando la gravità delle conseguenze fisiche e psicologiche subite dagli attivisti.