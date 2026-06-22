Un grave incidente stradale è stato registrato nella notte tra il 21 e 22 giugno 2026 a Bisignano in provincia di Cosenza, in Calabria, davanti al campo sportivo. Una Fiat Panda ha travolto una moto guidata da un diciassettenne, ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Annunziata di Cosenza. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica per accertare responsabilità e cause del violento impatto.

Incidente a Bisignano: giovane centauro travolto

Il sinistro è avvenuto nelle prime ore della notte lungo la strada che costeggia il campo sportivo di Bisignano.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda avrebbe colpito in pieno la moto condotta da un ragazzo di circa 17 anni. L’urto è stato così violento da sbalzare il giovane a diversi metri di distanza. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno stabilizzato il ferito prima del trasferimento urgente all’ospedale Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è ancora riservata.

Trasporto d’urgenza all’Annunziata: condizioni gravi

Il giovane malcapitato protagonista dell'incidente stradale è stato sottoposto a un intervento chirurgico immediato appena arrivato al nosocomio cosentino. I medici hanno lavorato per ore per contenere i traumi riportati nell’impatto.

Nonostante l’operazione condotta, la situazione clinica rimane delicata e i sanitari mantengono il massimo riserbo. La famiglia è stata informata dell’accaduto e segue con apprensione l’evoluzione del quadro sanitario del familiare.

Carabinieri al lavoro: verifiche su dinamica e responsabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, impegnati ora nella ricostruzione esatta della dinamica. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, analizzando i rilievi e verificando eventuali irregolarità nella condotta dei mezzi coinvolti. Non si esclude alcuna ipotesi: velocità, distrazione o mancato rispetto della precedenza. Le prossime ore saranno decisive per chiarire le responsabilità e definire un quadro completo dell’accaduto. L’obiettivo è stabilire con precisione cosa abbia portato allo scontro e se si potesse evitare