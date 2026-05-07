Gli inquirenti impegnati nelle indagini sul delitto di Garlasco hanno riscontrato una significativa modificazione nelle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, nell'arco di diciotto anni. Le sue precedenti dichiarazioni erano state confermate fino a due mesi prima degli ultimi sviluppi investigativi. Questa informazione emerge direttamente dalle carte dell'inchiesta.

Dai documenti investigativi, i carabinieri descrivono Marco Poggi come "ostile" e dedito a una "costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio", suo amico di lunga data.

Durante un interrogatorio del 20 maggio 2025, Poggi avrebbe dichiarato: "Io capisco che fate il vostro lavoro – però in questa situazione mi state influenzando ... non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive ... omissis.... non riesco neanche a finire la frase."

Le testimonianze e le relazioni chiave

Le indagini hanno messo in luce come la posizione di Marco Poggi nel caso abbia subito mutamenti nel corso del tempo. L'amicizia di lunga data con Andrea Sempio, figura centrale nell'inchiesta, è un aspetto che gli inquirenti considerano di particolare rilievo. La sua costante presa di posizione a difesa di Sempio è stata registrata nei documenti ufficiali, così come le difficoltà espresse da Poggi durante gli interrogatori, culminate nella dichiarazione del 20 maggio 2025.

Il contesto del caso Garlasco

Il delitto di Garlasco si configura come uno dei casi giudiziari più complessi e noti degli ultimi anni in Italia. Le indagini sono condotte dai carabinieri, il cui compito è raccogliere testimonianze, analizzare le relazioni tra i soggetti coinvolti e verificare ogni possibile incongruenza nelle dichiarazioni. L'Arma dei Carabinieri, in quanto istituzione preposta alla sicurezza pubblica e alle indagini giudiziarie, ricopre un ruolo cruciale nelle fasi investigative di vicende intricate come quella di Garlasco.

La raccolta e l'attenta valutazione delle testimonianze costituiscono elementi fondamentali per la ricostruzione accurata dei fatti e l'accertamento delle responsabilità.

In questo specifico contesto, la posizione di Marco Poggi e la sua relazione con Andrea Sempio sono al centro dell'attenzione degli inquirenti, che proseguono l'esame di ogni dettaglio utile al prosieguo dell'inchiesta.